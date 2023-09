Những chiếc lồng đèn mơ ước

Có được chiếc lồng đèn để vui hội Trăng rằm là điều mong ước của các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hiểu được điều đó, các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, mang những phần quà trong đó có chiếc lồng đèn mơ ước đến với các em.

Các em nhỏ được thưởng thức buffet miễn phí và nhận quà tại chương trình “Cùng con vui Trung thu, trao yêu thương - nhận nụ cười” do Tịnh xá Ngọc Đức tổ chức.

Trung thu trải nghiệm

Sân Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Vũng Tàu sáng thứ Hai trở nên vui hơn. Các thầy cô giáo và hơn 870 em HS toàn trường cùng làm bánh nướng, bánh dẻo và sắp xếp mâm quả Tết Trung thu.

Cô Lê Thị Bình, GVCN lớp 3B tỉ mỉ hướng dẫn HS vo những viên bột thành hình tròn, sao đó đập dẹt miếng bột, cho nhân đậu xanh, tiếp tục bọc bột phía ngoài và ép vào khuôn để ra hình những chiếc bánh dễ thương. “Đây là lần đầu tiên con được làm bánh Trung thu. Cô giáo cho tụi con tự làm bánh, đưa bánh vào lò, chờ nướng chín. Tụi con còn được mang bánh về tặng ba mẹ, con thích lắm”, Cao Thị Hoàng Yến, HS lớp 3B hào hứng khoe chiếc bánh nướng do tự tay em làm.

Vui tươi, hào hứng là tâm trạng chung của các em HS Trường THCS Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu khi tham gia chương trình Vui hội Trăng rằm. Mỗi người một việc, ai cũng mong muốn sẽ có những chiếc đèn thật đẹp để tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Với nhiều em đây cũng là lần đầu được tự tay làm đèn lồng. Đặc biệt, các em phải có sự sáng tạo bởi những chiếc lồng đèn được tạo ra từ vật liệu tái chế. Đó là lồng đèn hình con sứa được làm từ tre và nilon, là lồng đèn con cá, con thỏ từ bìa carton, hoặc những que kem, vỏ lon bia, vỏ chai nước ngọt… cũng được tạo hình bắt mắt.

Nguyễn Ngọc My, HS lớp 6/7, khéo léo sử dụng bìa carton để tạo thành lồng đèn con thỏ, con cá. Nhìn từng chiếc vây cá vàng lấp lánh, đủ hiểu My đã tỉ mỉ thế nào. “Em dùng những chiếc hộp giấy bỏ đi để thực hiện chiếc đèn, đầu tiên là tạo khuôn, sau đó em vẽ mắt, miệng và cố định bằng keo. Em nhờ ba lắp đèn led nhỏ, và em đã có 2 cái đèn lồng không đụng hàng”, My nói.

Trung thu sẻ chia

Theo cô Lê Thị Thúy Hằng, GV Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn An Ninh, HS của trường đã thực hiện 250 chiếc lồng đèn từ vật liệu tái chế. Phần lớn số lồng đèn này cùng những phần quà thiết thực như bánh, sữa, được các em mang đi tặng cho các bạn HS của các trường học, cơ sở bảo trợ xã hội trong tỉnh.

“Chúng tôi muốn hướng các em đến mùa Trung thu ý nghĩa, tự tay làm những chiếc lồng đèn để chơi, để tặng bạn. Đồng thời hướng các em đến sự sẻ chia với những bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh thiệt thòi tại cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật Thiên Thần (TX.Phú Mỹ), Trường TH Võ Văn Kiệt và những cụ già không nơi nương tựa đang được chăm sóc tại Mái ấm giáo xứ Nam Đồng”, cô Hằng nói.

Tại Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Vũng Tàu), cùng với việc tổ chức sân chơi cho HS ngay tại sân trường, nhà trường đã tặng 22 em HS có hoàn cảnh khó khăn những phần quà thiết thực. Khuôn mặt bừng sáng khi được nhận chiếc đèn Trung thu và phần bánh, Kim Tiên, lớp 5C nói: “Ba bỏ con khi còn nhỏ, mẹ con không có việc làm ổn định nên nhà con không sắm gì cho Trung thu cả. Hôm nay nhà trường tặng con và em con 2 phần quà. Có đèn đi rước, có bánh để vui phá cỗ, chị em con mừng lắm”.

Không chỉ tại các trường học, ở từng khu phố, phường, xã, huyện, các tổ chức, đơn vị cũng đồng loạt tổ chức Đêm hội Trăng rằm đầy ý nghĩa cho các em. Ngoài các tiết mục văn nghệ, những con lân, con rồng nhảy múa, các chú Cuội, chị Hằng hóm hỉnh giao lưu với các em, tạo nên những tiếng cười sảng khoái.

Bà Trịnh Thị Cánh, Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐTBXH) cho biết, Trung thu năm 2023, Sở LĐTBXH trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh số tiền gần 420 triệu đồng để chuẩn bị 1.648 suất quà cho các em khó khăn. Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, thị trấn, khu dân cư cũng tổ chức Tết Trung thu đầm ấm với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em thông qua các hình thức như: thi làm lồng đèn, trang trí mâm quả, thi các trò chơi dân gian,... thu hút đông đảo các em. Các chương trình đã đem đến niềm vui, nụ cười cho tất cả các em thiếu nhi, đặc biệt đã thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, để các em có một đêm hội Trăng rằm đáng nhớ.

Các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, như: Tịnh xá Ngọc Đức, chùa Vạn Phước (TP.Vũng Tàu); chùa Từ Quang, chùa Hộ Pháp (TX.Phú Mỹ), đoàn thanh niên, nhà thiếu nhi… cũng tổ chức Trung thu cho hàng ngàn em nhỏ.

Các em dù ở hoàn cảnh nào, Trung thu này cũng được vui chơi, giao lưu, cùng phá cỗ trông trăng, cùng nghe những câu chuyện thú vị về chị Hằng, chú Cuội, đều có được niềm vui và những món quà ý nghĩa.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH