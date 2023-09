Nhiệt huyết và sáng tạo trong công việc

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là những lời khen ngợi của hội viên, phụ nữ dành cho chị Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hội LHPN phường 7 (TP.Vũng Tàu). Trong 16 năm làm công tác hội, chị đã khởi xướng và thực hiện nhiều mô hình, chương trình tiếp sức cho gia đình hội viên khó khăn.

Chị Bùi Thị Sửu (thứ hai từ phải qua), Chủ tịch Hội LHPN phường 7 (TP.Vũng Tàu) tặng quà cho đối tượng người có công.

Giúp đỡ nhiều người khó khăn

Đầu năm 2023, trong lúc không có việc làm, chị Nguyễn Ngọc Thảo (44 tuổi, ngụ tại 120 Nguyễn An Ninh) được chị Bùi Thị Sửu tư vấn, vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Chị dùng số tiền mở quán bún nhỏ và bán nước mía ngay trước nhà. Chị Thảo chia sẻ, trước đây vợ chồng chị kinh doanh tiệm Internet. Tuy nhiên, số lượng khách đến quán ngày càng sụt giảm nên gia đình chị phải đóng tiệm. Không có thu nhập, gia đình chị với 6 miệng ăn rơi vào cuộc sống khá chật vật. Nhờ Hội LHPN phường 7 đứng ra tín chấp, chị được vay vốn và tạo công ăn, việc làm. “Quán bún và nước mía mới mở mấy tháng. Khách biết đến quán vẫn chưa nhiều. Mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 6-7 triệu đồng, gói ghém chi tiêu cũng đủ lo cho con cái”, chị Thảo cho hay.

Em Đỗ Thị Ngọc Bích (16 tuổi, ở 36/31A Nguyễn An Ninh) bị bệnh hiểm nghèo và khuyết tật từ nhỏ. Khi em lên 7 tuổi, mẹ mất do bệnh tật. 5 năm sau, ba của em qua đời do tai nạn giao thông. Từ đó, em được bà nội cưu mang. Năm nay, bà đã 62 tuổi, vẫn phải đi làm thuê làm mướn, kiếm 50-70 ngàn đồng/ngày để duy trì cuộc sống và chăm lo cho cháu gái.

Xót thương hoàn cảnh của em Ngọc Bích, chị Bùi Thị Sửu đề xuất với Hội LHPN TP.Vũng Tàu đưa em vào danh sách của chương trình “Mẹ đỡ đầu” và được một nhà hảo tâm hỗ trợ 6 triệu đồng/năm từ tháng 9/2022, kéo dài đến khi em 18 tuổi. Ngoài ra, em còn được Hội LHPN phường 7, chi hội phụ nữ khu phố thường xuyên quan tâm, động viên và tặng quà hàng tháng. Nhờ vậy, cuộc sống của hai bà cháu bớt cực nhọc.

Không chỉ riêng 2 trường hợp nói trên, thời gian qua, chị Sửu còn vận động nhà hảo tâm tặng quà, tặng học bổng Nguyễn Thị Định cho hàng trăm lượt hội viên và con em; vận động “Mẹ đỡ đầu” cho 11 trẻ em; tặng thẻ BHYT cho người khó khăn; thành lập 196 nhóm phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau không lấy lãi; hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho chị em…

Chị Bùi Thị Sửu được các cấp chính quyền, địa phương và đoàn thể tặng Bằng khen, Giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động hội. Chỉ tính riêng trong năm 2023, chị được Hội LHPN tỉnh Tặng Bằng khen, Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh miền Đông Nam Bộ trao Giấy chứng nhận Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi.

Nhiều mô hình được nhân rộng

Ngoài dành nhiều tâm huyết vào công tác chăm lo và hỗ trợ cho gia đình hội viên cải thiện đời sống, chị Bùi Thị Sửu còn năng nổ, sáng tạo các mô hình phục vụ cho việc phát triển các lĩnh vực khác tại địa phương. Những cách làm này đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng trong hệ thống hội.

Tiêu biểu như mô hình “Thu gom phân loại rác thải tái chế tại hộ gia đình” được triển khai từ năm 2018. Đến nay đã hình thành cho người dân thói quen phân loại rác và thu gom phế liệu mỗi ngày. Mô hình còn gây dựng nguồn quỹ mua BHYT và quà tặng cho người khó khăn. Từ năm 2021 đến nay, có 46 trường hợp trên địa bàn phường 7 được nhận thẻ BHYT từ mô hình thu gom phân loại rác thải tái chế tại hộ gia đình.

“Tôi luôn mong ước cuộc sống của chị em hội viên ngày càng được nâng cao, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc hội viên yếu thế, đồng thời tạo điều kiện cho họ tiếp cận các nguồn vốn, các hoạt động của hội để chị em vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống”, chị Sửu nói.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM