Người dân hài lòng với Ngày không hẹn Ngày không hẹn

“Ngày thứ Năm không hẹn” là mô hình cải cách hành chính (CCHC) của một số xã trên địa bàn huyện Long Điền. Mô hình giúp người dân giảm thời gian đi lại trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhanh chóng, hiệu quả

Chiều thứ Tư, 13/8, anh Nguyễn Thành Khang, ấp An Hạnh, xã An Ngãi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết của xã để công chứng một số giấy tờ nhằm hoàn thiện hồ sơ xin việc. Chỉ 5 phút sau, thủ tục của anh đã được cán bộ công chứng xử lý xong. “Tôi rất bất ngờ, thủ tục nhanh gọn. Lúc đầu tôi nghĩ mất 2-3 ngày mới xong, ai dè nhanh quá. Tôi có thể đi nộp hồ sơ xin việc liền, thay vì đợi tới đầu tuần”, anh Khang phấn khởi chia sẻ.

Tương tự, bà Trương Kim Lan, ở ấp An Thạnh đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết của xã để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Sau khi điền đầy đủ thông tin vào tờ khai, chỉ 15 phút sau là bà Lan đã nhận được giấy xác nhận, trong khi theo quy định, thủ tục này có thời gian giải quyết 3 ngày. “Việc xử lý hồ sơ nhanh chóng rất thuận lợi cho người dân. Trước đây tôi từng xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và phải mất 1 buổi hoặc 1 ngày mới có kết quả, còn hôm nay chỉ 15 phút”, bà Lan nói.

Tại xã Tam Phước, mô hình “Ngày thứ Năm không hẹn” cũng mang đến sự hài lòng cho người dân làm thủ tục hành chính (TTHC). Đến đăng ký lại khai sinh cho con vào đúng ngày thứ Năm, sau khi điền đầy đủ thông tin, ông Trần Thanh Dương, ấp Phước Nghĩa đã nhận được kết quả sau 15 phút. “So với những năm trước thì thủ tục được giải quyết nhanh lẹ hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Cùng thời điểm tôi đến làm thủ tục, cũng có một số người dân làm các TTHC khác, nhưng không ai phải đợi quá 30 phút. Cán bộ văn phòng một cửa cũng vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình và chu đáo”, ông Dương nhận xét.

8 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Long Điền đã tiếp nhận 4.742 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 4.344 hồ sơ, chiếm 91,61 (98,99% hồ sơ đúng hạn, trước hạn), không có hồ sơ quá hạn. Cấp xã tiếp nhận 11.411 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 11.392 hồ sơ (99,79% hồ sơ đúng hạn, trước hạn).

Để các ngày trong tuần đều là “Ngày không hẹn”

Mô hình “Ngày không hẹn” của xã An Ngãi duy trì vào các ngày thứ Tư, Năm, Sáu hằng tuần. Người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết của xã thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch, nếu đầy đủ giấy tờ thì được xử lý trong khoảng thời gian dưới 30 phút trở lại, mà không phải hẹn trả kết quả như trước.

Từ tháng 6/2019 đến nay, xã An Ngãi đã thực hiện gần 2.200 hồ sơ theo mô hình “Ngày không hẹn”. Mô hình này không chỉ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa, tạo thuận lợi cho người dân, mà còn góp phần nâng cao điểm số CCHC của địa phương. Năm 2022, chỉ số CCHC của xã An Ngãi đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng CCHC đối với nhóm xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tăng 20 bậc so với năm 2019. Cùng với mô hình “Ngày không hẹn”, bộ phận và trả kết quả xã An Ngãi, cũng đang triển khai mô hình “3 Không - 4 Biết”: “Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không bổ sung hồ sơ quá 1 lần” và “Biết chào hỏi, biết mỉm cười, biết cảm ơn, biết xin lỗi”; mô hình “3 tại nhà”. Qua đó, rút ngắn 40% thời gian giải quyết cho 70/149 TTHC.

Tại xã Tam Phước, “Ngày thứ Năm không hẹn” được UBND xã triển khai từ tháng 9/2022. Vào thứ Năm hằng tuần, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch sẽ được xử lý, giải quyết trong ngày, thậm chí trong một buổi.

Qua 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Ngày thứ Năm không hẹn”, UBND xã Tam Phước đã tiếp nhận và trả kết quả sớm hơn quy định cho 517 TTHC, qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân với bộ máy hành chính công. Mô hình này được đánh giá sẽ góp phần giúp UBND xã Tam Phước tiếp tục giữ vững ngôi vị “quán quân” về chỉ số CCHC ở nhóm UBND các xã, phường, thị trấn của tỉnh đã được địa phương duy trì từ năm 2020 đến nay.

Theo ông Trần Thanh Hồng, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, huyện Long Điền: “Thời gian tới, xã Tam Phước sẽ tiếp tục khảo sát, rà soát để các ngày trong tuần đều là “Ngày không hẹn” đối với một số TTHC”.

Bà Mã Lê Phương Thảo, Trưởng phòng Nội vụ huyện Long Điền nhận xét, việc thực hiện mô hình “Ngày không hẹn”, “Ngày thứ Năm không hẹn” thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, UBND các xã và sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, ngành, đoàn thể.

Từ khi triển khai mô hình, tất cả các hồ sơ trên đều được người dân đánh giá cao và rất hài lòng qua công tác phục vụ, hướng dẫn, giải quyết, trả kết quả nhanh. Không chỉ giúp người dân giảm thiểu thời gian đi lại, mô hình này còn nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, từ đó nâng cao chất lượng công tác giải quyết các TTHC, giảm thời gian chờ đợi, tạo sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi làm các TTHC. Góp phần giúp cho các địa phương đạt được những chỉ tiêu cơ bản trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

