Mang Trung thu yêu thương đến với trẻ đặc biệt

Sáng 26/9, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Phước An phối hợp UBND phường 7 (TP.Vũng Tàu) phối hợp tổ chức chương trình “Lễ hội trăng rằm”.

Trường Mầm non Ngôi nhà hạnh phúc tặng các bạn nhỏ có nhu cầu đặc biệt những tiết mục văn nghệ sôi động.

Tại chương trình, 80 em nhỏ thích thú khi được xem các tiết mục văn nghệ do các bạn Trường MN Ngôi nhà hạnh phúc biểu diễn; xem tiết mục múa lân do giáo viên thể hiện. Các em còn được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng và tham gia một số trò chơi vui nhộn do các anh chị đoàn viên, thanh niên phường 7 tổ chức.

Khoảng 80 em nhỏ đã cùng chung niềm vui ngày hội trung thu.

Tại chương trình, UBND phường 7 đã trao tặng 80 phần quà gồm kẹo, bánh, lồng đèn tới các em nhỏ.

Lãnh đạo UBND phường 7 tặng quà cho các em

Trong không khí đón trung thu sớm, các em có nhu cầu đặc biệt tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hoà nhập Phước An đã được phá cỗ trăng rằm.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền địa phương và trung tâm dành cho các em có nhu cầu đặc biệt trên địa bàn.

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hoà nhập Phước An hiện đang chăm sóc, nuôi dạy khoảng 80 trẻ tự kỷ, chậm phát triển ở nhiều cấp độ khác nhau và được học ở các lớp như: hoà nhập, hội nhập và học chuyên biệt.

Dịp này, Trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động vui trung thu cho các em nhỏ với mong muốn mang lại niềm vui, giúp các em được sống trong không khí ấm áp, tràn đầy tình yêu thương của ngày hội tuổi thơ.

Trung thu năm nay, Sở LĐTBXH đã trao tặng các em nhiều phần quà gồm sữa, bánh trung thu, kẹo…cho các em nhỏ nhằm động viên các em vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN