Không sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn tại cơ sở giáo dục MN

Năm học 2023 - 2024, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường MN thực hiện nghiêm túc công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT yêu cầu không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục MN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ em trong việc bảo đảm chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm trong công tác nuôi dưỡng cho trẻ tại các cơ sở giáo dục MN.

Cùng với đó là việc đẩy mạnh giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự phục vụ, tự bảo vệ chăm sóc sức khoẻ; lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khoẻ, phòng, chống tai nạn thương tích trong thực hiện chế độ sinh hoạt hằng ngày phù hợp với điều kiện thực tế; phối hợp chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp đối với trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân - béo phì.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bạo hành trẻ em trong cơ sở giáo dục MN; chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn nhằm phát hiện sớm và có biện pháp khắc phục kịp thời các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các cơ sở giáo dục MN trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ.

Trong năm học mới 2023 - 2024, các địa phương nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục MN. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá của cấp quản lý đối với cơ sở, tránh hình thức, gây áp lực cho giáo viên MN.

HẢI BÌNH