Hơn 80% thí sinh xác nhận nhập học ĐH đợt 1 năm 2023

Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) vừa công bố số liệu mới nhất về tuyển sinh ĐH chính quy đợt 1 năm 2023.

Theo đó, kết thúc thời hạn xác nhận nhập học (17 giờ ngày 8/9), đã có 494.488 thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đạt tỉ lệ 80,8% so với số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống, thấp hơn năm ngoái một chút (81,6%).

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận. Nếu do ốm đau, tai nạn, thí sinh phải có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau. Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh không được xét tuyển bổ sung (trừ các trường hợp được cho phép không nhập học).

Năm 2023, có tổng số 660.028 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH. Theo kết quả xét tuyển trên hệ thống, số thí sinh trúng tuyển (đợt 1) sau lọc ảo trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH 2023 đạt 92,7%. Số thí sinh trúng tuyển đợt 1 tăng 7,9% so với năm 2022.

Hiện nay, hàng chục trường ĐH công lập và ngoài công lập đã công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, trường ít nhất 100-200 chỉ tiêu, nhiều nhất lên tới 3.000 chỉ tiêu. Với đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh cần lưu ý về thời gian và điều kiện xét tuyển cụ thể của từng trường. Bên cạnh đó, điểm xét tuyển bổ sung tối thiểu bằng điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng muốn tìm kiếm cơ hội học tập tại các trường, ngành khác phù hợp hơn. Các đợt xét tuyển bổ sung được thực hiện từ nay đến tháng 12/2023.

HOÀNG DƯƠNG