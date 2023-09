Hơn 305 ngàn học sinh vào năm học mới

Sáng nay (5/9), cùng với HS trên cả nước, hơn 305 ngàn HS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tưng bừng dự khai giảng năm học mới 2023-2024.

Học sinh Trường TH Lưu Chí Hiếu (TP. Vũng Tàu) hân hoan chào đón năm học mới.

Năm học này, toàn tỉnh có 470 trường, tăng 3 trường so với năm học trước. Trong đó có 197 trường MN, 143 trường TH, 92 trường THCS và 38 trường THPT. Ngoài ra, còn có 1 trung tâm GDTX cấp tỉnh và 5 trung tâm GDTX cấp huyện. Bậc học MN có 68.767 HS, tăng 2.079 trẻ; cấp TH có 115.513 HS/3.273 lớp, giảm 3.120 HS so với đầu năm học 2022-2023; cấp THCS có 83.407 HS/2.138 lớp, tăng 6.761 HS và 56 lớp; cấp THPT 38.086 HS/1.050 lớp, tăng 1.530 HS so với đầu năm học 2022-2023.

Năm học 2023-2024, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng GD-ĐT”, ngành giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học 2023-2024. Đó là: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục MN, giáo dục phổ thông và GDTX; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ GV, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh; quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực GD-ĐT…

KHÁNH CHI