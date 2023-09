Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị quân đội

Cơ sở kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù của quân đội thường chứa nhiều vật dụng, đồ dùng dễ cháy, nổ. Do đó, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở những nơi đây được lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh xung quanh nội dung này.

Cán bộ Đại đội Trinh sát - Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh kiểm tra bình chữa cháy phục vụ cho công tác PCCC tại đơn vị.

*Phóng viên: Đại tá có thể cho biết về công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh?

-Đại tá Phạm Văn Tuấn: Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh được đầu tư, trang bị đầy đủ hệ thống, phương tiện PCCC tại chỗ như hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, đèn chỉ hướng thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố… Tuy nhiên, do tính chất đặc thù, tại các cơ sở kho, trạm của quân đội thường có nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất cao.

Nhằm chủ động phòng ngừa từ xa, từ sớm, Bộ CHQS tỉnh quán triệt, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ về công tác PCCC; chủ động xây dựng và triển khai đầy đủ kế hoạch, phương án ứng phó với các sự cố cháy, nổ; thường xuyên kiểm tra, bổ sung đầy đủ các trang thiết bị PCCC. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở tổ chức, kiện toàn Ban Chỉ huy PCCC và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC tại cơ sở, bảo vệ đơn vị theo phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó, 100% cán bộ, công nhân viên quốc phòng luôn tuân thủ nghiêm quy định về bảo đảm an toàn PCCC; thường xuyên kiểm tra, làm tốt công tác PCCC ngay từ các bộ phận chuyên môn.

Riêng tại các kho, trạm xăng dầu, quản lý, bảo quản, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, súng, khí tài, đạn dược thuộc Bộ CHQS tỉnh, do đặc thù đóng quân độc lập, xa trung tâm chỉ huy, công việc có tính chất xảy ra nguy cơ cháy, nổ cao, vì vậy, công tác PCCC được nâng cao thêm một bước.

Cụ thể, các dãy nhà kho được xây dựng riêng biệt, có kế hoạch chống nổ loang, đầy đủ biển bảng nội quy, trang thiết bị PCCC theo quy định. Giữa những nhà kho đều có một khoảng cách nhất định, cây cối được phát quang, phòng, chống cháy lan. Trước nhà kho có trang thiết bị PCCC, cột thu lôi chống sét được kiểm định hàng năm.

Đặc biệt, nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời nguy cơ mất an toàn, 100% đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại khu kỹ thuật và vành đai đơn vị; các kíp trực được trang bị đầy đủ phương tiện, kỹ thuật, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống; thường xuyên điều chỉnh kế hoạch PCCC sát với điều kiện tình hình thời tiết. Nhờ đó, hơn 10 năm qua, tại các cơ sở quốc phòng trên địa bàn tỉnh chưa để xảy ra vụ cháy, nổ nào.

* Thực hiện Nghị định số 78/2011/ NĐ-CP ngày 1/9/2011 của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng và Thông tư liên tịch số 03/2014 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp thực thiện như thế nào trong thời gian qua và đạt được những kết quả gì, thưa Đại tá?

- Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 NĐ-CP và thông tư liên tịch số 03/2014 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng , công tác phối hợp trong thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng giữa LLVT tỉnh và Công an tỉnh được duy trì hiệu quả, khắc phục kịp thời nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở kỹ thuật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế của địa phương.

Cụ thể, ngoài nâng cao ý thức chấp hành công tác phòng chống cháy nổ, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 100% cán bộ, chiến sĩ. Trong 10 năm qua, LLVT tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trên nhiều cuộc diễn tập, luyện tập. Tất cả đều được lồng ghép nội dung, biện pháp PCCC-CNCH. Phương pháp diễn tập có nhiều nội dung đổi mới, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC đối với các đơn vị trực thuộc, khu chung cư, trạm cấp phát xăng dầu và thao trường huấn luyện. Qua kiểm tra giúp các cơ sở quân đội thực hiện chặt chẽ việc kiểm định, đăng ký, quản lý phương tiện ô tô, xe máy, tàu thuyền, vật tư, hàng hóa có nguy cơ mất an toàn; chấp hành nghiêm quy định về PCCC trong xây dựng cơ bản, nâng cấp, cải tạo công trình chiến đấu, huấn luyện.

* Công tác PCCC tại các cơ quan, đơn vị sẽ được LLVT tỉnh triển khai thực hiện như thế nào trong thời gian tới?.

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh đã, đang và sẽ thống nhất triển khai thường xuyên là tiếp tục phối hợp hướng dẫn các cơ sở kỹ thuật tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ, lực lượng dân quân tự vệ gắn với nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về PCCC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng để giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC cũng như tích cực rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng về xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp toàn diện các mặt nghiệp vụ, tăng cường trao đổi thông tin, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến PCCC, kịp thời tham mưu các biện pháp PCCC phù hợp không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó là chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và triển khai hiệu quả phương án, kế hoạch xử lý tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp trong các cơ sở kỹ thuật và phương án chữa cháy theo quy chế phối hợp của lực lượng công an, quân đội trên địa bàn. Từ đó, có kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện đúng nguyên tắc, quy định và kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế.

* Xin cảm ơn Đại tá!.

MINH NHÂN (Thực hiện)