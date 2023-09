100% cán bộ, hội viên thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Chiều 26/9, Hội LHPN tỉnh tổ chức giám sát về việc thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-UBND-HND-HLHPN ngày 30/3/2022 giữa UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội LHPN tỉnh về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là chương trình số 01) tại UBND huyện Long Điền.

Theo báo cáo, thời gian qua, UBND huyện đã thực hiện đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền về các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) kiến thức ATTP; cách phân biệt, lựa chọn thực phẩm an toàn; vận động chủ DN, nhất là chủ các gia đình giữ vững cam kết và tự giác thực hiện bảo đảm chất lượng thực phẩm… cho cán bộ, hội viên nông dân và phụ nữ. Trong đó, các cấp hội phụ nữ và nông dân đã tuyên truyền 77 buổi cho hơn 6.180 lượt hội viên; 100% cán bộ, hội viên thực hiện ATTP. Trên địa bàn đã xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả trong thực hiện chương trình số 01 như: Tổ phụ nữ trồng rau sạch an toàn, Tổ tiểu thương, sản xuất sạch – chế biến sạch- tiêu dùng sạch…

Huyện còn tổ chức 9 đoàn kiểm tra, giám sát về ATTP tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và chợ trên địa bàn; cho 157 hội ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, các chất hóa học trong quá trình kinh doanh, buôn bán gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe của khách hàng.

TUỆ LÂM