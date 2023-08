Ủng hộ 130 triệu đồng cho quỹ bảo tồn rùa biển

Sáng 20/8, khách sạn The Secret Côn Đảo thuộc Tập đoàn AKYN tổ chức giải chạy “Save Turtles Run - Chạy bộ vì rùa biển” 2023. Đây là năm thứ 2 liên tiếp khách sạn The Secret Côn Đảo tổ chức hoạt động trên nhằm gây quỹ đóng góp cho công tác bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo.

Bà Trần Thị Phương Mai, Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị khách sạn The Secret Côn Đảo trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ quỹ bảo tồn rùa biển cho ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo.

150 VĐV tham gia tranh tài 2 cự ly 5km và 15km, xuất phát từ khách sạn The Secret Côn Đảo, cung đường chạy của Save Turtles Run đi qua những di tích lịch sử nổi tiếng của Côn Đảo như: cụm Di tích Nhà tù Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Keo, cầu Tàu 914, hồ Quang Trung - hồ nước ngọt lớn nhất đảo.

Giải chạy bộ gây quỹ bảo tồn rùa biển Côn Đảo được khách sạn The Secret Côn Đảo khởi động từ đầu tháng 7 thông qua hình thức chạy trực tuyến và trực tiếp. Với mỗi km VĐV chạy trực tuyến hoàn thành, khách sạn The Secret Côn Đảo đóng góp 1.000 đồng cho quỹ bảo tồn rùa biển của Vườn Quốc gia Côn Đảo. Bên cạnh đó, khi VĐV mua phòng lưu trú và đóng phí tham gia giải chạy trực tiếp sáng 20/8, khách sạn The Secret Côn Đảo cũng trích doanh thu 100.000 đồng/VĐV góp vào quỹ bảo tồn rùa biển.

Đại diện The Secret Côn Đảo cho biết, tổng số tiền trích trong giải chạy bộ lần này hơn 130 triệu đồng. Ngay sau khi kết thúc giải, toàn bộ số tiền đã được trao cho đại diện Vườn Quốc gia Côn Đảo để phục vụ công tác bảo tồn rùa biển.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA