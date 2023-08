Tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Ngày 30/8, Công an huyện Xuyên Mộc tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông (ATGT), An ninh mạng, phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử và PCCC cho hơn 900 HS Trường THPT Xuyên Mộc.

Công an huyện Xuyên Mộc hướng dẫn HS sử dụng bình PCCC cầm tay.

Tại buổi tuyên truyền, HS được báo cáo viên Công an huyện phổ biến các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ; thực trạng, cách nhận biết và tác hại của thuốc lá điện tử đối với HS; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; những nguy cơ dễ dẫn đến cháy nổ ở trường học, gia đình và khu dân cư. Đồng thời, hướng dẫn các em cách thức thoát hiểm, thoát nạn an toàn nếu không may xảy ra sự cố cháy nổ...

Bên cạnh đó, đại diện các lớp ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT, không vi phạm pháp luật trước sự chứng kiến của Công an huyện, lãnh đạo nhà trường và đại diện cha mẹ HS.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THANH HỒNG