Trao 300 suất học bổng cho HS nghèo

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023, chiều 21/8, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ tiếp tục trao 130 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn và 300 suất học bổng cho HS nghèo, khó khăn vượt khó trên địa bàn phường.

Phường Tân Phước trao quà đến các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

Mỗi hộ dân được nhận một phần quà trị giá 300 ngàn đồng, do gia đình bà Nguyễn Thanh Trúc (TP. Vũng Tàu) hỗ trợ. Mỗi suất học bổng cho các em HS trị giá 500 ngàn đồng do UBND phường vận động các DN như: Công ty CP Bảo Toàn; Công ty CP TMDV Cảng Phú Mỹ Cái Mép; Công ty TNHH An Hùng Cường; CLB Tennis Phú Mỹ; Trung tâm tiếng Trung Thiên Mỹ; Nhà hàng Hải sản Tiến Phước Lộc ủng hộ.

Trước đó, phường Tân Phước cũng vận động 200 triệu đồng, xây tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; trao 180 suất quà trị giá 54 triệu đồng và trao tặng 300 suất học bổng trị giá 150 triệu đồng đến hộ nghèo, HS khó khăn trên địa bàn.

Tin, ảnh: MINH THANH