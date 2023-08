TP.Bà Rịa: Tổ chức nhiều hoạt động hè thiết thực, bổ ích

Ngày 11/8, Ban Chỉ đạo hè TP. Bà Rịa tổ chức lễ tổng kết hè năm 2023 và chương trình “Thắp sáng ước mơ-Tiếp sức đến trường” năm học 2023-2024.

Hè 2023, nhiều hoạt động vui chơi, học tập, trải nghiệm cho thiếu nhi đã được tổ chức như: Khai mạc hè với chủ đề “Hè sôi động - Vui khỏe - An toàn, Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”; phát động Tháng hành động vì trẻ em, tặng 680 suất quà cho các em thiếu nhi, trẻ mồ côi, khuyết tật trị giá trên 130 triệu đồng; Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói; Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước miễn phí cho 110 em thiếu nhi, HS; Trại hè tiếng Anh, hành trình trải nghiệm quân ngũ, “Trải nghiệm làm chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tí hon”… các hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông, phòng chống ma túy được đẩy mạnh...

Tại chương trình, Hội Khuyến học TP. Bà Rịa trao 110 suất học bổng chương trình “Thắp sáng ước mơ-Tiếp sức đến trường” năm học 2023-2024 cho HS con hộ nghèo, hộ khó khăn hiếu học thuộc các trường TH, THCS, THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tổng kinh phí 110 triệu đồng, trích từ quỹ vận động của Hội Khuyến học thành phố và Quỹ “Vì người nghèo” của UBMTTQ thành phố.

Dịp này, UBND TP. Bà Rịa tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2023.

MAI NGỌC