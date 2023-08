Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

Thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày 14/8, Chi bộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm, trao 10 thẻ BHYT đến các hộ nghèo ở ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ (tổng trị giá gần 10 triệu đồng).

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Lê Hồng Ngọc và đại diện chính quyền địa phương tặng thẻ BHYT đến các đối tượng khó khăn.

Trong các năm từ 2020 đến nay, đảng viên trong chi bộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào, như: tham gia ủng hộ sách, đóng góp tiền mua sách và trao tặng gần 300 đầu sách về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác Đảng, Văn kiện Đại hội và Hội nghị Trung ương, các văn bản pháp luật đến các chi bộ: ấp An Hải (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ), thôn Tân Hưng (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) và ấp Nhân Trí (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc); Tặng học bổng (2 triệu đồng/suất) cho 5 em học sinh mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm COVID-19 tại huyện Long Điền, Xuyên Mộc…

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH