Tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 23/8, UBMTTQ phối hợp với Hội LHPN xã An Ngãi (huyện Long Điền) tặng quà cho 30 hộ nghèo trên địa bàn xã.

Mỗi hộ được nhận phần quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm: 10kg gạo và 1 thùng mì tôm. Tổng chi phí 9 triệu đồng do UBMTTQ và Hội LHPN xã An Ngãi vận động Công ty TNHH Xây dựng Chiến Thắng (huyện Long Điền) tài trợ.

 Chiều 23/8, UBND xã An Nhứt (huyện Long Điền) trao 200 phần quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Mỗi phần quà gồm: gạo và các loại nhu yếu phẩm (trị giá 500 ngàn đồng/phần quà). Tổng chi phí 100 triệu đồng, do UBND xã An Nhứt vận động ông Nguyễn Duy Hiền, người dân xã An Nhứt (hiện đang định cư ở Mỹ) và các nhà hảo tâm hỗ trợ.

 Chiều cùng ngày, Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức (TP. Vũng Tàu) phối hợp với Hội Người mù tỉnh, Hội Người cao tuổi TP.Vũng Tàu và các nhà hảo tâm tặng 250 phần quà cho người khiếm thị, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Mỗi phần quà gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, dầu ăn, đường, nước tương, nhu yếu phẩm khác và 50 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá 112 triệu đồng, do Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức, các phật tử và nhà hảo tâm đóng góp.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ