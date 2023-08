KHÁCH SẠN MALIBU VŨNG TÀU: Bảo đảm an ninh, an toàn cho khách

Ngày 10/8, khách sạn Malibu Vũng Tàu (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Nguyễn Hà) phối hợp với Công an tỉnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Khách sạn Malibu có 20 tầng, 164 người lao động. Thời gian qua, khách sạn luôn bảo đảm an ninh, an toàn cho người, tài sản của khách cũng như người lao động; bám sát tình hình hoạt động, chấn chỉnh, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm. Đồng thời, kịp thời nắm bắt thông tin, điều tra, báo cáo các vụ việc thất lạc, mất mát, tai nạn, mất an ninh an toàn tại khách sạn cho cơ quan chức năng, cũng như phối kết hợp với Cảnh sát PCCC Công an tỉnh tổ chức thực tập, diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Tại ngày hội, khách sạn Malibu Vũng Tàu ra mắt mô hình “An ninh chuyên nghiệp và thân thiện” với 20 thành viên có nhiệm vụ bảo đảm ANTT và tài sản của công ty; phòng, chống tội phạm, phòng ngừa cháy nổ, bảo vệ môi trường, phòng tai nạn lao động…

Dịp này, Công an tỉnh tặng Giấy khen 1 tập thể và 1 cá nhân của khách sạn Malibu có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

TRÍ NHÂN