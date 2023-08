Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm, động viên thân nhân các gia đình cảnh sát giao thông hy sinh

Ngày 1/8, Đoàn công tác Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh và người dân tử vong tại đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Thượng tá Nguyễn Việt Thanh, Trưởng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, thăm hỏi, chia buồn với thân nhân các cán bộ cảnh sát giao thông đã hy sinh.

Trước đó, ngày 30/7, tại khu vực đèo Bảo Lộc (TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra trận sạt lở đất đá nghiêm trọng. Cùng thời điểm này, các cán bộ Cảnh sát Giao thông Trạm Madagui vừa trở về chốt trên đèo Bảo Lộc để ăn cơm sau ca trực, phân luồng và khắc phục các điểm sạt lở trên đèo. Trong lúc đang di dời phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực, thì bất ngờ một lượng lớn đất đá từ trên cao đổ ập xuống. Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành, Đại úy Lê Ánh Sáng (thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Madagui), đã bị vùi lấp và hy sinh. Anh Phạm Ngọc Anh (nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ tháng 6/2023, nhà ở gần chốt giao thông đèo Bảo Lộc) đến hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã gặp nạn và tử vong.

Tại các gia đình có người thân bị nạn, Đoàn công tác Công an tỉnh đã bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc với những đau thương, mất mát to lớn của thân nhân, gia đình các liệt sĩ. Thay mặt Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh, Đoàn đã trao số tiền 50 triệu đồng đối với mỗi gia đình liệt sĩ.

Cùng ngày, Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Phạm Ngọc Anh, trao số tiền 20 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG