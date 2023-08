Cả nước ghi nhận hơn 66.000 ca sốt xuất huyết, 14 ca tử vong

Từ đầu năm đến cuối tháng 8, cả nước ghi nhận 66.386 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 14 bệnh nhân tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số ca tử vong giảm 79 trường hợp.

Theo nhận định của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết của cả nước trong 8 tháng năm 2023 là 0,02% (thấp hơn tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết giai đoạn 2016-2020 là 0,03%), thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực (Timor Leste 1,2%, Indonesia 0,89%, Philippines 0,51%, Campuchia 0,2%, Lào 0,18%, Malaysia 0,06) và nằm trong chỉ tiêu về giảm tử vong do Thủ tướng Chính phủ giao tại Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 (≤0,09%).

Tất cả các trường hợp tử vong ghi nhận tại khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên, chưa có trường hợp tử vong ghi nhận tại miền Bắc.

