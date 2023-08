100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời

Đó là mục tiêu chung về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh năm 2023 được UBND tỉnh đề ra trong Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 3/8. Ngoài ra, kế hoạch còn đưa ra các mục tiêu khác như: Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt từ 98% quy mô cấp xã khi có đủ nguồn vắc xin cung cấp; 100% đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, phát hiện sớm và kịp thời xử lý các trường hợp mắc bệnh theo quy định, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập và lây lan.

UBND tỉnh còn đưa ra một số mục tiêu cụ thể đối với một số bệnh truyền nhiễm. Trong đó, giảm 10% ca mắc sốt xuất huyết/100.000 dân so với giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ tử vong/mắc dưới 0,09%; giảm 5% ca mắc tay chân miệng so với giai đoạn 2016-2020; giảm 5% số ca mắc bệnh ho gà, bạch hầu, viêm não Nhật Bản B và các bệnh truyền nhiễm khác trong Chương trình tiêm chủng mở rộng so với trung bình giai đoạn năm 2016 – 2020; tỷ lệ mắc bệnh sởi, rubella dưới 02/100.000 dân; không có bệnh nhân tử vong do bệnh dại và bệnh sốt rét…

TUỆ LÂM