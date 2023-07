TX. Phú Mỹ: Gần 100 thiếu nhi tham gia trải nghiệm kỹ năng sống

Ngày 22/7, Thị Đoàn Phú Mỹ phối hợp với Đoàn cơ sở Công an tỉnh, Đoàn thanh niên-Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ cảnh sát giao thông”.

Thiếu nhi trải nghiệm công tác chỉ huy và điều khiển giao thông.

Gần 100 thiếu nhi trong độ tuổi từ 8-13 được báo cáo viên Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh giới thiệu về truyền thống lực lượng công an nhân dân; giao lưu, hỏi-đáp có thưởng kiến thức về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tham gia giao thông an toàn; tham quan các phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác của lực lượng CSGT; được trải nghiệm công tác chỉ huy và điều khiển giao thông; thực hành công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông.

Trải nghiệm thực hành công tác tuần tra kiểm soát trên xe chuyên dụng.

Chiều cùng ngày, tại Nông trại Eco Tân Hưng, thiếu nhi được tham gia chương trình trải nghiệm “Một ngày làm nông dân” với các hoạt động như: trồng rau; tham gia các trò chơi dân gian: bịt mắt bắt vịt, lội ao bắt cá… và các trò chơi tập thể, teambuilding.

Tin, ảnh: MAI NGỌC