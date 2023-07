UBND TP. Vũng Tàu vừa có công văn 5035/KH-UBND về việc xử lý tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, hiện nay, tình trạng người dân đổ rác tại các bãi đất trống, vỉa hè các tuyến đường, khu vực họp chợ tự phát đang diễn ra phổ biến tại nhiều khu vực, lặp đi lặp lại trong nhiều năm nay gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị. Theo thống kê, thành phố có 61 điểm thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác bừa bãi. Trong đó, có những điểm tình trạng đổ rác xảy ra thường xuyên, hàng ngày, lượng rác nhiều như: vỉa hè đường 2/9 đoạn gần Bệnh viện Vũng Tàu, vỉa hè đường 2/9 đoạn gần Tòa án Nhân dân TP. Vũng Tàu, khu vực hồ Bàu Trũng (hẻm 442 Bình Giã)…

Do đó, UBND TP.Vũng Tàu yêu cầu các phường có khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác bừa bãi, thành lập tổ theo dõi, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm. Thành phần của tổ gồm: UBND phường, xã; công an phường; các lực lượng liên quan. Trường hợp cần thiết, UBND các phường có văn bản đề nghị Công an thành phố hỗ trợ lực lượng.

Các tổ công tác theo dõi tại các vị trí thường xuyên có tình trạng đổ rác trái quy định vào ban đêm, xác định hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện thu gom rác thay thế tại các tuyến đường bị ảnh hưởng do người thu gom rác bị xử lý vi phạm, thu giữ phương tiện (nếu có) không thể tiếp tục thu gom rác. Song song đó, phải tuyên truyền, vận động người dân không đổ rác bừa bãi; nêu tên các trường hợp bị xử phạt.

LINH ĐAN