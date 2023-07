Tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng

Tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, từ ngày 31/7 và 1/8, khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục chịu ảnh hưởng chủ yếu của trường gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Do đó, khu vực đất liền chiều, tối và đêm có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng huyện Côn Đảo, có mưa, mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa đến mưa to; gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2,5-4m; biển động.

Theo khuyến cáo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, với diễn biến thời tiết phức tạp như trên, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Côn Đảo đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi mưa dông, gió giật mạnh và sóng lớn. Ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên những phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết.

MINH TÂM