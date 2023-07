Thanh thiếu nhi Châu Đức thi thiết kế poster chủ đề 'Thanh thiếu nhi với an toàn giao thông'

Ngày 15/7, Huyện Đoàn Châu Đức tổ chức hội thi Thiết kế poster với chủ đề “Thanh thiếu nhi với an toàn giao thông”.

Một sản phẩm Poster tuyên truyền an toàn giao thông được đội thi tích cực hoàn thành.

Tham gia hội thi, 14 đội là thiếu nhi đến từ các trường TH, THCS trên địa bàn huyện có đam mê hội họa trong thời gian 90 phút dùng các loại màu tự chọn như: chì, bột màu, sáp màu, màu nước… vẽ thiết kế Poster theo dạng báo tường tuyên truyền An toàn giao thông trên giấy trắng khổ A3 với chủ đề xoay quanh các nội dung liên quan đến tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật giao thông; văn hóa tham gia giao thông; về ứng xử, giúp đỡ nhau trong quá trình tham gia giao thông; tinh thần tương trợ, giúp đỡ, cứu hộ người bị tai nạn…

Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi xuất sắc tham gia hội thi.

Sau phần thi vẽ, các đội có thời gian 5 phút thuyết trình về nội dung poster đã vẽ trước Ban giám khảo và trả lời các câu hỏi liên quan.

Trong chương trình, thiếu nhi còn được nghe báo cáo viên Đội cảnh sát An toàn giao thông huyện Châu Đức tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, tương tác trả lời các câu hỏi kiến thức khi an toàn khi tham gia giao thông và nhận nhiều phần quà thú vị.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ xã Xà Bang, giải Nhì cho TT.Ngãi Giao, giải Ba cho xã Quảng Thành và 3 giải Khuyến khích.

Tin, ảnh: MAI NGỌC