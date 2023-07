Thăm, tặng quà gia đình chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 14/7, đại diện Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 15 triệu đồng cho gia đình Binh nhì Trần Đình Hà (chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TX.Phú Mỹ). Số tiền này được trích từ nguồn an sinh Công an tỉnh.

Đại diện Công an tỉnh thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình Binh nhì Trần Đình Hà.

Được biết, Binh nhì Hà có cha bị bệnh lao phổi, teo xương khớp, tiểu đường… không có khả năng lao động, mẹ có tiền sử bệnh tim nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI