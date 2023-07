Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Nhằm tri ân người có công với cách mạng, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã thực hiện công trình thanh niên “Chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH)”.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh đến thăm, khám sức khỏe cho Mẹ VNAH Bùi Thị Đay.

Mẹ yên tâm an dưỡng vì đã có chúng con

Những ngày này, căn nhà nằm cuối đường thôn Quảng Tây của Mẹ VNAH La Thị Biên (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) trở nên vui tươi, ấm cúng hơn khi các ĐVTN Công an tỉnh đến thăm. Sau phút thăm hỏi ban đầu, y, bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh tiến hành đo huyết áp, kiểm tra tim mạch, chế độ ăn uống, sinh hoạt của mẹ và tư vấn thêm các thông tin cần thiết.

Mẹ Biên năm nay đã 96 tuổi nhưng vẫn minh mẫn. ĐVTN quây quần thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe cho mẹ, sửa chữa đường điện, sơn lại cổng, hàng rào, nấu bữa cơm ngon rồi cùng ăn với mẹ. Mẹ Biên vui chuyện, kể về thời tuổi trẻ tham gia cách mạng. Mẹ từng làm giao liên phục vụ chiến trường tại tỉnh Quảng Ngãi.

Người con trai duy nhất La Văn Thái của mẹ hy sinh khi mới 20 tuổi. Mẹ vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Mẹ VNAH năm 2015. Năm 2016, mẹ Biên được Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày”. Để tri ân công lao của mẹ, ngoài chế độ, chính sách dành cho Mẹ VNAH, tỉnh đã xây tặng mẹ ngôi nhà tình nghĩa.

Xúc động trước những tình cảm của các ĐVTN, mẹ Biên nói: “Lúc nào mẹ cũng vui vì các con luôn nhớ tới, dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, chăm sóc mẹ. Nhờ sự sôi nổi, nhiệt tình của các con mà mẹ thấy khoảng thời gian tuổi trẻ mình đã trải qua, đã cống hiến càng có ý nghĩa”.

Mẹ VNAH Bùi Thị Đay (TP.Bà Rịa) có chồng và con trai là liệt sĩ. Khi ĐVTN tới thăm, quan tâm, thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, nhìn các con, nghe giọng nói mẹ lại nhớ đến ngày chồng và con mẹ đi chiến đấu. Khi ấy, ngày là của giặc, đêm là của cách mạng, thế nên mẹ chỉ nhớ những người lính qua giọng nói. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng mẹ vẫn lo đủ gạo để bộ đội không đói trong những ngày nằm vùng. Năm 2014, mẹ vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Mẹ VNAH”.

Mẹ Đay bảo: Chồng, con trai đã hy sinh, nay có thêm những người con là ĐVTN Công an tỉnh khiến mẹ nguôi ngoai nỗi mất mát của mình. Cả cuộc đời mẹ vất vả hy sinh, giờ đây, khi “bóng đã xế chiều”, bên cạnh sự chăm sóc, phụng dưỡng của người con út Trần Cao Kỳ còn có sự chăm sóc sức khỏe thường xuyên của Đoàn thanh niên Công an tỉnh, mẹ Đay rất ấm lòng. Mỗi lần ĐVTN đến thăm, gửi tiền phụng dưỡng, mẹ cứ nắm chặt tay, không muốn các con về.

Mỗi dịp lễ, Tết, các đoàn lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể đều tới thăm hỏi, động viên mẹ. Khi mẹ bệnh, cán bộ phường và tổ dân phố cũng phối hợp chăm sóc, thuốc men chu đáo. Ngoài khoản tiền trợ cấp của Nhà nước, mẹ Đay còn được Công ty TNHH Đại Phước (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) nhận phụng dưỡng suốt đời với số tiền 2 triệu đồng/tháng.

Vẹn nghĩa tri ân

Mẹ La Thị Biên và Bùi Thị Đay là 2 trong 3 Mẹ VNAH được Đoàn thanh niên Công an tỉnh nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời những năm qua.

Thiếu tá Trịnh Anh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết, năm 2001, Ban công tác thanh niên Công an tỉnh (nay là Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh) đã tham mưu Đảng ủy, Ban giám đốc tổ chức và duy trì công trình thanh niên “Chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời các Mẹ VNAH trên địa bàn tỉnh”.

Ngoài ra, vào các ngày lễ, Tết, ngày giỗ liệt sĩ, đoàn tổ chức dâng hương hoa, tưởng nhớ tri ân. Đoàn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương sửa chữa nhà, làm cổng, hàng rào, làm sổ tiết kiệm tặng các mẹ… Xác định đây là việc làm thể hiện lòng tri ân hướng về nguồn cội nên Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã vận động ĐVTN đóng góp hàng tháng để duy trì thực hiện công trình.

“Nhiều năm gắn bó với công trình, chứng kiến các mẹ già yếu, lần lượt qua đời, tuổi trẻ Công an tỉnh càng ý thức hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân để những việc làm của tuổi trẻ càng có ý nghĩa thiết thực. Nhìn ngôi nhà của mẹ khang trang, không khí gia đình trong bữa cơm trở nên ấm áp, vui tươi và hạnh phúc hơn, mỗi ĐVTN càng tự hào hơn về những việc làm nhỏ ý nghĩa lớn đã thực hiện được”, Thiếu tá Trịnh Anh Tuấn nói.

