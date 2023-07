Phân tuyến tuyển sinh lớp 1 tại TP. Vũng Tàu

TIN LIÊN QUAN

UBND TP.Vũng Tàu vừa ban hành Phương án phân tuyến tuyển sinh lớp 1 năm học 2023- 2024 trên địa bàn thành phố.

HS Trường TH Quang Trung (TP. Vũng Tàu) trong một tiết học.

Đối tượng tuyển sinh là những HS từ 6 tuổi trở lên đang cư trú tại TP. Vũng Tàu. Tuổi của HS vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2017) và được tính theo năm.

Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 3 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học lớp 1 vượt quá 3 tuổi so với quy định sẽ do Trưởng Phòng GD-ĐT quyết định. Bên cạnh đó, HS phải có đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Để đăng ký dự tuyển, cha mẹ/người giám hộ của HS nhập thông tin vào biểu mẫu, scan hoặc chụp các giấy tờ (theo yêu cầu về hồ sơ tuyển sinh) gửi đính kèm theo hướng dẫn tại đường link: https://bariavungtau.tsdc.vnedu.vn.

Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn xin dự tuyển vào lớp 1 cấp Tiểu học (nhập trực tuyến); nhập trực tuyến chính xác số định danh cá nhân của học sinh dự tuyển (do công an cấp); scan hoặc bản chụp bản chính các giấy tờ sau gửi vào phần mềm: Giấy khai sinh, Phiếu báo tuyển sinh, Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Trường hợp mã định danh HS chưa thể hiện được đầy đủ thông tin nơi cư trú hiện tại của trẻ tại thành phố Vũng Tàu thì phụ huynh scan hoặc chụp “Giấy xác nhận thông tin về cư trú” (do công an phường, xã cấp theo mẫu CT07 ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an).

Về thời gian tuyển sinh, UBND các phường, xã chuyển Phiếu báo tuyển sinh đến phụ huynh HS hoàn thành trước ngày 13/; HS đăng ký tuyển sinh, xác nhận, nhập thông tin trên phần mềm tuyển sinh trực tuyến tại hội đồng tuyển sinh của các trường tiểu học từ ngày 15/7 đến hết ngày 19/7.

Hội đồng tuyển sinh họp xét duyệt vào ngày 20/7. Phòng GD-ĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh vào ngày 25/7. Các trường tiểu học công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 29/7.

Sau tuyển sinh đợt 1, các trường tiểu học tiếp tục phối hợp huy động HS ra lớp và thực hiện tuyển sinh đợt 2 từ ngày 30/7 đến hết ngày 2/8. Phòng GD-ĐT phê duyệt kết quả ngày 5/8.

Bấm vào Phương án tuyển sinh lớp 1 để xem chi tiết.

KHÁNH CHI