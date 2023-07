Lựa chọn thông minh trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Nhiều hướng đi nhưng chỉ có 1 đích đến cuối cùng Nếu điểm thi tốt nghiệp THPT cao, các em nên sử dụng phương thức xét tuyển bằng điểm thi. Còn nếu muốn an toàn và nắm chắc phần thắng thì xét tuyển sớm là một lợi thế. Trong xét tuyển ĐH hiện nay, có rất nhiều hướng đi nhưng chỉ có 1 đích đến cuối cùng. Do đó, các em nên cân nhắc hướng đi an toàn nhất, đến đích đúng thời điểm trên cơ sở có chiến lược đúng đắn, sáng suốt, hiểu mình để đưa ra lựa chọn. (ThS. Trương Quang Trị, Phó Trưởng Phòng Công tác SV Trường ĐH Nguyễn Tất Thành)