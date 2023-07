Huy động công an phòng, chống thiên tai

Để ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Bộ Công an vừa có Công điện số 04/CĐ-BCA-V01 (ngày 10/7) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, công an các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai những biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

Cụ thể, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm ATGT qua các khu vực bị sạt lở, nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu và kiên quyết không cho người, phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn.

Tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp khai thác cát, sỏi trên sông, ven biển, trái phép, sai phép theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời khởi tố, truy tố những trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Huy động lực lượng công an địa phương, công an xã chính quy và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn tổ chức ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân kịp thời ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện, công cụ đặc chủng chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các đơn vị truyền thông Công an nhân dân cần hướng dẫn người dân biện pháp ứng phó mưa lũ; tổ chức tốt công tác trực ban, trực chỉ huy, bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống thiên tai.

PHƯƠNG ANH