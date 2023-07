Giữ an toàn cho ngư dân mùa mưa bão

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm, Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, hoạt động chủ yếu từ tháng 8 đến tháng 10 và giảm dần từ tháng 11. Do đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã, đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân.

Lực lượng BĐBP tỉnh tặng áo phao và hướng dẫn các biện pháp ngăn ngừa sự cố trên biển cho ngư dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

An toàn khi ra khơi

Trạm Kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh quản lý hơn 2.000 phương tiện của ngư dân xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và TT. Long Hải (huyện Long Điền), trong đó có trên 60% phương tiện đánh bắt xa bờ.

Đại úy Vũ Thanh Tùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh cho biết, nhiều tàu cá của ngư dân đã cũ, khả năng chịu đựng tác động của sóng gió rất yếu. Trong khi đó, một số ngư dân còn chủ quan trước những diễn biến phức tạp của thời tiết. Thậm chí, có ngư dân ra khơi khi có áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận và xử lý thông tin cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới của thuyền trưởng còn hạn chế nên việc di chuyển và chủ động phòng tránh chưa linh hoạt.

Nhằm bảo đảm an toàn cho ngư dân mùa mưa bão, từ đầu tháng 7 đến nay, Trạm Kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh thường xuyên tuyên truyền cho ngư dân, nhất là các tàu cá có công suất lớn hoạt động dài ngày trên biển những quy định về bảo đảm an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đồng thời lấy dẫn chứng cụ thể một số vụ tàu cá gặp nguy hiểm do chủ quan, lơ là với thông tin dự báo thời tiết hoặc không trang bị đầy đủ hệ thống phao cứu sinh... để ngư dân dễ hiểu, dễ nhớ.

Lực lượng BĐBP tỉnh tặng áo phao và hướng dẫn các biện pháp ngăn ngừa sự cố trên biển cho ngư dân phường 5, TP. Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, chủ tàu cá công suất 300CV (TT. Long Hải, huyện Long Điền) chia sẻ: “Nghe các anh bộ đội tuyên truyền, tôi đã mua sắm thêm phao cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc, đèn, còi... Trước khi tàu rời bến, mọi thiết bị máy móc đều được kiểm tra kỹ ”.

Ngoài tuyên truyền, trong quá trình làm thủ tục xuất, nhập bến, các Trạm Biên phòng còn kết hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký, đăng kiểm đối với phương tiện đánh bắt trên biển; nhắc nhở chủ phương tiện và thuyền trưởng trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tá Phan Thanh Ngọ, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, đơn vị nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển của BĐBP tỉnh cho biết, đơn vị luôn túc trực 24/24 để tiếp nhận thông tin báo nạn của ngư dân. Khi ngư dân báo nạn, đơn vị lập tức xác định tọa độ nơi tàu gặp nạn, sự cố của tàu, nhiên liệu và lương thực thực phẩm trên tàu… để có biện pháp ứng cứu kịp thời, đồng thời giữ liên lạc với tàu thuyền gặp nạn để nắm bắt tình hình, động viên ngư dân trong thời gian chờ lực lượng đến ứng cứu.

Thượng úy Nguyễn Hữu Luân, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cảng cá Bến Lội (Đồn Biên phòng Bình Châu) cho biết, những tàu cá không tuân thủ quy định hoặc không bảo đảm đủ trang thiết bị cứu hộ, Trạm sẽ hướng dẫn, yêu cầu bổ sung đầy đủ mới cho phép xuất bến. Đối với thiết bị giám sát hành trình, các tàu phải bật 24/24, tàu cá không chấp hành sẽ bị xử phạt nghiêm.

Sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trước dự báo tình hình bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cho các đồn, trạm, hải đội xây dựng kế hoạch phòng chống mưa bão, cứu hộ, cứu nạn trên biển sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn quản lý; củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện, thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo quản phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi có yêu cầu.

Theo quy định, các tàu cá đánh bắt tại các vùng biển từ 35 hải lý trở ra khi có thiên tai phải giữ liên lạc liên tục trên tần số của BĐBP là 93.39 KZ (sóng ngày) và 69.73kHZ (sóng đêm). Trong quá trình hoạt động trên biển, ngư dân có thể theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của Đài Thông tin duyên hải phát sóng lúc 5 giờ 20 đến 9 giờ 20 sáng và 17 giờ 20 đến 21 giờ 20 tối hằng ngày trên tần số 79.06KHz. Khi thời tiết gió mùa, áp thấp nhiệt đới, bản tin phát liên tục 24/24.

BĐBP tỉnh còn thường xuyên phối hợp với các lực lượng trên biển trao đổi thông tin trong trường hợp có bão, áp thấp nhiệt đới nhằm nắm được số lượng và vùng hoạt động của tàu cá, từ đó tổ chức thông báo các địa điểm neo đậu, tránh trú bão. Đồng thời phối hợp với các địa phương ven biển hướng dẫn kỹ thuật neo đậu tàu, thuyền trong các khu tránh, trú bão cho ngư dân khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra.

“BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ban, ngành, địa phương, lực lượng chức năng nắm chắc tình hình thời tiết, số lượng tàu hoạt động trên vùng biển để có phương án tìm kiếm, cứu nạn; kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không trang bị đủ các thiết bị bảo hộ hoặc không đủ giấy tờ hợp lệ về các điều kiện hoạt động trên biển của phương tiện”, Thượng tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN