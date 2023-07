Giao lưu sáng kiến vun đắp gia đình Việt Nam

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều 21/7, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu sáng kiến truyền thông xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” vun đắp gia đình Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giao lưu sáng kiến truyền thông về xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

Tại chương trình, 6 đội đến từ Hội LHPN các tỉnh: Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Kiên Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu đã trình bày tiểu phẩm về nội dung vun đắp mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng gia đình 3 sạch, nâng cao sức khỏe góp phần xây dựng nông thôn mới; mô hình 5 có, 3 sạch... Đây là những sáng kiến truyền thông truyền tải các thông điệp về vun vén và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” và mô hình “Dịch vụ gia đình giới thiệu, cung ứng sản phẩm an toàn” tại xã Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc).

Theo đó, với hình thức sinh hoạt 1 tháng/lần, mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” đã truyền thông đến phụ nữ về các tiêu chí của mô hình, nông thôn mới nâng cao; vận động hội viên phụ nữ và các hộ gia đình có điều kiện giúp hộ nghèo; phối hợp với Hội LHPN xã Bàu Lâm hỗ trợ nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, phối hợp với Hội LHPN xã phát động triển khai mô hình “Tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng và chăm sóc 6 tuyến đường hoa trên địa bàn 6 ấp”; vận động 80% hộ gia đình sử dụng nước sạch; 100% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Qua 1 năm thực hiện, đến nay, 1.960/2.239 hộ gia đình hội viên thực hiện 5 có, 3 sạch, đạt 87,54%.

Mô hình “Dịch vụ gia đình giới thiệu, cung ứng sản phẩm an toàn” đã giới thiệu đến người dân và du khách hơn 20 sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng do chị em phụ nữ sản xuất và kinh doanh. Nhờ tham gia vào chuỗi cung ứng này, một số hội viên, phụ nữ có thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng/người. Mô hình còn phối hợp với Hội LHPN xã Bàu Lâm tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 5.600 lượt cán bộ, hội viên và người dân; hướng dẫn mua bán trên sàn giao dịch điện tử cho gần 460 lượt người.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM