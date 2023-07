Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình thăm, tặng quà và kiểm tra sức khỏe cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà Đoàn đang nhận phụng dưỡng.

Đoàn thăm, tặng quà Mẹ VNAH Bùi Thị Đay, TP.Bà Rịa.

Đến thăm các Mẹ, ngoài việc thăm hỏi, khám bệnh cho các Mẹ, Đoàn đã tổ chức thắp nhang tri ân các Liệt sĩ là chồng, con trai của các Mẹ đã hy sinh trên các chiến trường. Đoàn đã trao tặng quà của Chủ tich nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam, quà của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và của Đảng ủy Công an tỉnh (gồm trái cây và tiền mặt với tổng kinh phí 1.500.000đ/Mẹ).

Đoàn thăm, tặng quà Trung tướng Châu Văn Mẫn.

Dịp này, Đoàn cũng đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và báo cáo một số công tác hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với Anh hùng LLVTND, Trung tướng Châu Văn Mẫn, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh, thương binh trong lực lượng CAND.

Tin, ảnh: NHẬT LINH