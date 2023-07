Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Sáng 8/7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Long Điền phối hợp với UBND TT.Long Hải (huyện Long Điền) tổ chức buổi diễn tập phương án PCCC và CNCH.

Các lực lượng tham gia diễn tập PCCC và CNCH.

Tình huống giả định được đưa ra: Khoảng 6 giờ sáng 8/7, tại trụ sở Ban điều hành KP.Hải Phong 2, TT.Long Hải xảy ra cháy do sự cố chập điện. Khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng báo động; đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, tiến hành sơ tán 8 người bị mắc kẹt ra khỏi trụ sở khu phố.

Tuy nhiên, do lực lượng và phương tiện chữa cháy hạn chế nên từ một đám cháy nhỏ lửa đã bùng phát và có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Vì vậy, Công an TT.Long Hải đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Long Điền chi viện lực lượng tham gia chữa cháy.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Long Điền đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Tin, ảnh: SƠN KHÊ