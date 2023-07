Dẹp nạn ô nhiễm tiếng ồn tại cơ sở lưu trú

Đây là vấn đề đặt ra tại hội nghị tuyên truyền về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và hạn chế tiếng ồn trong khu dân cư do UBND phường 2 - địa phương có số lượng cơ sở kinh doanh lưu trú lớn nhất TP.Vũng Tàu - tổ chức ngày 28/7.

Ông Nguyễn Huỳnh Thanh Phong, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa chỉ 4/3/3 Lạc Long Quân, phường 2, TP.Vũng Tàu chia sẻ cách làm để hạn chế tiếng ồn trong khu dân cư. Ảnh: LINH ĐAN

Bức xúc vì homestay

Căng thẳng, bức xúc là cảm xúc mà chúng tôi ghi nhận được từ phát biểu của người dân, cán bộ ban điều hành khu phố khi cuộc sống, sinh hoạt bị khách du lịch thuê homestay hàng ngày, hàng đêm “tra tấn”.

Bà Trần Thị Toàn, khu phố trưởng KP.6, phường 2 cho hay, các cơ sở kinh doanh lưu trú cho khách thuê thường bỏ rác hôi thối, mất vệ sinh, mỹ quan đô thị. Nhiều cơ sở kinh doanh cho xe đưa đón khách du lịch đậu đỗ bát nháo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu dân cư. Đặc biệt, khi TP.Vũng Tàu tổ chức thu phí đậu xe dưới lòng đường tại một số tuyến, xe khách du lịch lại tràn vào đậu trong khu dân cư Lạc Long Quân, khu Á Châu ngày càng đông. Khi bị nhắc nhở, tài xế xe cho rằng khu vực không có biển cấm nên vẫn đậu. Nhiều trường hợp, người dân bất lực không vào được chính nhà mình. Nhức nhối nhất là tiếng ồn do khách du lịch hát hò, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng.

Cán bộ phường 2 phát bản cam kết cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Ảnh: LINH ĐAN

“Bao nhiêu áp lực đè lên khu dân cư mà người dân phải gánh chịu. Trong khi đó, các khu phố không thu được bất kỳ khoản đóng góp nào từ một số cơ sở kinh doanh homestay để nộp về địa phương”, bà Toàn nói.

Trung tá Nông Thái Sơn, Phó trưởng Công an phường 2 cho biết, hiện đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ homestay đều không bảo đảm quy định PCCC, nếu có sự cố xảy ra sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Bên cạnh đó, tình trạng tiếng ồn do khách du lịch hát karaoke từ loa "kẹo kéo" ảnh hưởng đến người dân sống trong khu dân cư vẫn là vấn nạn nhức nhối. Lực lượng công an phường đã thường xuyên nhắc nhở nhưng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn vẫn chưa giảm, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch lắng nghe phổ biến các quy định về pháp luật đối với hoạt động kinh doanh. Ảnh: LINH ĐAN

“Bản chất của căn hộ cho khách du lịch thuê là phải có người trông coi nhưng thực tế thời gian qua, nhiều chủ kinh doanh villa, biệt thự chỉ mở cửa đón khách để lấy tiền mà không quan tâm đến việc khách ở lại có làm ảnh hưởng như thế nào đến khu dân cư. Các cơ sở kinh doanh không thể đặt lợi ích của mình lên trên hết mà quên đi những người dân xung quanh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm”, Trung tá Nông Thái Sơn nhấn mạnh.

Trên địa bàn phường 2 có 293 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày gồm: khách sạn, nhà nghỉ và homestay. Trong 85 hộ kinh doanh homestay có 16 chủ cơ sở là người ngoại tỉnh, 35 chủ cơ sở là người từ các phường khác trên địa bàn TP.Vũng Tàu, còn lại 34 chủ cơ sở có hộ khẩu thường trú tại phường 2.

Tước giấy phép kinh doanh nếu vi phạm

Tại cuộc họp, ông Bùi Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường 2 đã thông tin đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường về công văn số 222/TB-UBND của UBND TP.Vũng Tàu thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tại cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo tình hình quản lý khách du lịch thuê nhà nghỉ, phòng trọ, gây tiếng ồn, không bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

Xe khách du lịch đậu bát nháo, vây kín dãy E-F khu dân cư Lạc Long Quân. Ảnh: LINH ĐAN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Huỳnh Thanh An, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại địa chỉ số 4/7/1 Lạc Long Quân phân trần: “Chúng tôi thường nhắc nhở khách du lịch không hát hò quá lớn gây ồn ào nhưng khi chủ rời đi thì họ uống say lại hát tiếp”.

Còn ông Phan Thế Anh (10/11B Lạc Long Quân, phường 2) cho biết, chủ cơ sở kinh doanh cũng nhận thức việc kinh doanh du lịch đã gây ồn, mất vệ sinh, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Thay mặt các cơ sở kinh doanh homestay ông Thế Anh đã gửi lời xin lỗi đến các hộ dân. Tuy nhiên, ông cũng đề xuất phường không cấm karaoke tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. “Chúng tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở khách không hát quá thời gian quy định, không mở loa quá to, không gây ồn ào ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh”, ông Thế Anh nói.

Khách nhậu và hát hò gây ồ ào tại một cơ sở kinh doanh homestay tại khu Lạc Long Quân, phường 2. Ảnh: THÁI NGÔ

Dưới góc độ đóng góp cho hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trong khu dân cư, ông Nguyễn Huỳnh Thanh Phong, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa chỉ 4/3/3 Lạc Long Quân cho rằng, các cơ sở kinh doanh nên đầu tư thùng rác lớn có nắp đậy để tránh tình trạng rác tràn lan và bốc mùi ra ngoài. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh cũng cần trang bị camera giám sát hoạt động, sinh hoạt của khách du lịch. “21 giờ 30 trở đi, chúng tôi sẽ tiếp tục đi kiểm tra chỗ cho thuê để phối hợp với lực lượng chức năng nhắc nhở khách không hát hò gây ô nhiễm tiếng ồn”, ông Phong cam kết.

Công an phường 2 tuyên truyền các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường 2. Ảnh: LINH ĐAN

Ông Bùi Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường 2 cho hay, sau hội nghị tuyên truyền này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú phải ký vào bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về lĩnh vực bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, PCCC. Nếu cơ sở nào vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử phạt theo quy định và xem xét rút giấy phép kinh doanh. "Chúng tôi sẽ làm quyết liệt, tới nơi tới chốn, không để người dân bức xúc kéo dài. Từ đó làm trong sạch môi trường du lịch thành phố, hướng đến du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

QUANG VŨ