Đến tận nhà cấp CCCD gắn chíp cho người dân

Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Xuyên Mộc nỗ lực không kể ngày đêm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cấp CCCD gắn chíp cho người dân trên địa bàn huyện.

CBCS Công an huyện Xuyên Mộc cấp CCCD cho cụ bà Đặng Thị Bản.

Cùng với CBCS Công an các địa phương trong tỉnh, CBCS Công an huyện Xuyên Mộc đã làm việc với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả”, từ sáng sớm đến khi hết người dân đến làm thủ tục cấp CCCD.

Để tạo thuận lợi cho người cao tuổi, người tàn tật, ốm, yếu, khó khăn trong đi lại, lực lượng công an còn mang máy tính, dụng cụ chụp ảnh, máy lăn tay cùng vật dụng cần thiết khác đến tận nhà, giúp người dân thực hiện đúng quy trình làm CCCD gắn chíp.

Đơn cử, cụ Đặng Thị Bản (100 tuổi, ở KP.Láng Sim, TT.Phước Bửu) phải nằm một chỗ, việc di chuyển, hoặc đưa cụ đến địa điểm làm CCCD rất khó khăn. Vì vậy, tổ cấp CCCD lưu động Công an huyện Xuyên Mộc đến tận nhà.

Bà Phạm Thị Sính (con dâu cụ Bản) xúc động nói: “Tôi rất cảm ơn cơ quan, ban, ngành, CBCS công an tận tình đến tận nhà làm CCCD cho mẹ tôi”.

Tương tự, cụ ông Phạm Minh Châu (90 tuổi, ở KP. Phước Tiến, TT. Phước Bửu), mắt mù loà, hoàn cảnh neo đơn, cũng được CBCS đến tận nhà để làm thủ tục cấp CCCD. “Các cô, chú gần gũi, tận tình như con cháu trong nhà tôi cảm thấy vui lắm”, cụ Châu xúc động nói.

Theo CBCS, các bước tiến hành tuy khá đơn giản, nhưng lại mất rất nhiều thời gian do có trường hợp bệnh nặng, già yếu, không thể ngồi dậy chụp hình hoặc khó lấy dấu vân tay vì bàn tay chai sạn. Nhiều cụ ông, cụ bà không còn minh mẫn, lãng tai nên việc hướng dẫn, thu thập thông tin, chụp hình ảnh, lấy dấu vân tay…gặp khó khăn.

Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm, lực lượng công an luôn làm việc tận tình, chu đáo. Việc triển khai làm CCCD tại nhà cho người già yếu, bệnh tật không chỉ để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân mà còn giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho những người đi lại khó khăn. Tính đến nay, Tổ cấp căn cước lưu động huyện Xuyên Mộc đã đến nhà cấp CCCD hơn 500 trường hợp người cao tuổi, tàn tật, khó khăn trong vận động.

Tính đến thời điểm này, huyện Xuyên Mộc đã cấp 147.289 thẻ CCCD gắn chíp, đạt tỷ lệ hơn 99%. Trên địa bàn huyện còn khoảng hơn 500 đối tượng cần được cấp CCCD gắn chíp.

Đến tận nhà hỗ trợ người già, làm việc không kể thứ Bảy, Chủ nhật, làm việc cả ngày nghỉ lễ và luôn “căng mình” để phục vụ nhân dân có được thẻ CCCD thuận lợi, nhanh chóng nhất. Đó là sự nỗ lực của Công an huyện Xuyên Mộc nhằm thực hiện dự án cấp CCCD bảo đảm đúng tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an, Công an tỉnh đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý về ANTT, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quá trình làm việc, máy móc thiết bị nhiều lúc bị lỗi mạng, trục trặc kỹ thuật, các đơn vị lại khẩn trương thông tin cho nhau để tìm cách khắc phục, nhanh chóng phục hồi hoạt động để đảm bảo yêu cầu tiến độ công việc, nỗ lực hết mình vì công việc, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN-HỒNG THẮNG