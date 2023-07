Bộ Y tế vừa có văn bản số 4177/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Theo Bộ Y tế, báo cáo từ 58/63 địa phương cho thấy, có hơn 3.300 phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh, hoặc có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm, nhưng chỉ khoảng gần 3.100 phòng đã thực hiện việc tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II. Cả nước có 6 phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp III được cấp giấy chứng nhận và đang hoạt động, tuy nhiên có trường hợp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đã hết hiệu lực, chưa được cấp lại do chậm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở có phòng xét nghiệm thực hiện tự công bố trước khi hoạt động, đăng tải danh sách cơ sở đã tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế. Tiếp tục kiểm tra, thanh tra cơ sở xét nghiệm đã được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học hoặc tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên địa bàn quản lý tối thiểu 3 năm/lần.

HỒNG PHƯƠNG