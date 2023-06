Xây mới, sửa chữa nhà và tặng quà cho người nghèo

Sáng 20/6, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trung đoàn radar 251 phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Lộc An, huyện Đất Đỏ tổ chức lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà cho gia đình bà Lê Thị Đức (ấp An Hải, xã Lộc An).

Căn nhà được sửa chữa các hạng mục gồm thay mái tôn, sơn lại tường, thay mới đòn tay, xà gồ, đóng phông trần... Tổng chi phí 40 triệu đồng được trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân chủng Hải quân.

Đại diện Trung đoàn radar 251 bàn giao công trình sửa chữa nhà cho gia đình bà Lê Thị Đức.

* Ban CHQS huyện Xuyên Mộc phối hợp với Viện chuyên tu TX. Phú Mỹ khởi công “Nhà tình nghĩa quân - dân” cho gia đình ông Bùi Bum Se (ấp 2, xã Bưng Riềng). Căn nhà được xây dựng trên nền đất của gia đình, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Chi phí xây dựng khoảng 80 triệu đồng, trong đó Viện chuyên tu TX. Phú Mỹ hỗ trợ 60 triệu đồng, Ban CHQS huyện Xuyên Mộc hỗ trợ 20 triệu đồng.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc trao quà cho các hộ nghèo.

* UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc phối hợp Công ty CP Du lịch Sài Gòn Bình Châu tổ chức trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, neo đơn ở xã Bưng Riềng (500 ngàn đồng/suất); 2 phần quà cho hộ khó khăn tại xã Phước Thuận (1 triệu đồng/suất). Tổng chi phí trao quà là 52 triệu đồng được vận động từ giải bóng đá thiện nguyện Seava Hồ Tràm resort.

Giải bóng đá thiện nguyện Seava Hồ Tràm resort diễn ra ngày 5/6. Đã kêu gọi sự đóng góp, tài trợ của các cơ quan đơn vị, DN và nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn với số tiền thu được là 52 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó đã được trao đến các hộ nghèo, neo đơn của 2 xã nói trên.

HỒNG MINH NHÂN