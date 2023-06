Xây dựng hình ảnh cán bộ tận tụy vì dân

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, sôi nổi, tạo nhiều hiệu ứng cộng đồng tốt đẹp và mang tính nhân văn sâu sắc. Nhiều mô hình, điển hình về an sinh xã hội đã huy động được hàng chục tỷ đồng, giúp nhiều hộ thoát nghèo, nhiều gia đình khó khăn có bữa cơm ấm lòng vượt qua những ngày gian khó do dịch bệnh. Nhiều trẻ mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng. Những hình ảnh chiến sĩ bộ đội, biên phòng, đoàn viên thanh niên giúp dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh; những CBCC thực hiện TTHC tại nhà cho người già yếu; những chiến sĩ công an tận tụy lấy dấu vân tay làm CCCD tại giường bệnh, hay hình ảnh hàng ngàn người dân, du khách chung tay thu gom rác trên bãi biển… là những việc dân vận rất thiết thực, ý nghĩa. (Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu)