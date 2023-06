Ông Lê Văn Tuyền, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT cho biết, ngày thi thứ 2 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có thí sinh hay giám thị vi phạm. Buổi sáng có 204 thí sinh vắng mặt, buổi chiều có 207 thí sinh vắng vì các lý do như: được tuyển thẳng, rút hồ sơ, rớt tốt nghiệp THCS hoặc các lý do khác.