"Sách - Thắp sáng ước mơ tuổi thơ"

Đó là chủ đề chương trình Liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách hè năm 2023 do huyện Đất Đỏ tổ chức, diễn ra sáng 9/6.

Tham gia liên hoan có 8 tiết mục giới thiệu đội tuyển và 15 câu chuyện kể thuộc khối TH và THCS của 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các câu chuyện kể xoay quanh chủ đề về kỹ năng sống, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, về Bác Hồ kính yêu, về biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước; gương người tốt việc tốt trong lao động, học tập của thiếu niên; sự kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô, giáo dục đức tính thật thà, dũng cảm, mưu trí; những câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ…

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 3 giải B và 3 giải C cá nhân cho khối TH; 2 giải A, 3 giải B và 2 giải C cá nhân cho khối THCS; 2 giải A tập thể cho đơn vị TT.Phước Hải và xã Long Tân, đồng thời trao 3 giải B và 3 giải C tập thể cho các đơn vị.

ĐÔNG HIẾU