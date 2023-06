Ngày 10/6, Tỉnh Đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên-Hội phụ nữ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị Khối LLVT đóng quân trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2023.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhận định, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ khối LLVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên đường tham gia Chiến dịch tình nguyện “Hành Quân xanh” mang sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết để thực hiện các công trình, phần việc quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đội hình tình nguyện thực hiện Chiến dịch "Hành quân xanh" ra mắt tại lễ ra quân.

Chiến dịch Hành quân xanh năm 2023 được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 9 với mục tiêu trọng tâm là tổ chức các hoạt động tình nguyện “Sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội” gắn với các hoạt động như: Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phát động các phong trào, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; các hoạt động nghĩa tình biên giới hải đảo và đặc biệt là hưởng ứng sâu, rộng phong trào chuyển đổi số và chỉnh trang đô thị.

Trong chương trình, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp các đơn vị Khối LLVT ra mắt 4 đội hình thanh niên tình nguyện gồm: Đội hình chỉnh trang đô thị, làm sạch biển và chống rác thải nhựa; tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; xung kích tuyên truyền pháp luật và Chuyển đổi số. Đồng thời trao cờ xuất quân cho Ban chỉ huy chiến dịch. Đoàn thanh niên Công an tỉnh cũng ra mắt 4 CLB gồm: Tuyên truyền Pháp luật và Truyền thông, võ thuật Vovinam, phản ứng nhanh Hiến máu tình nguyện và CLB tiếng Anh.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn trao cờ xuất quân cho Ban chỉ huy chiến dịch tại lễ ra quân.

Dịp này, Công an tỉnh trao tặng học bổng “Tiếp bước em đến trường” cho 25 HS mồ côi là con em cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

ĐVTN khối lực lượng vũ trang ra quân dọn dẹp vệ sinh tuyến đường Trường Chinh (phường Phước Trung).

Sau lễ ra quân, 250 đoàn viên Đoàn thanh niên Công an tỉnh và chiến sĩ thuộc các đơn vị Khối LLVT tham gia phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng mã định danh điện tử VNeID cho hơn 200 ĐVTN; dọn dẹp vệ sinh tuyến đường Trường Chinh (phường Phước Trung) dài hơn 1km.

Tin, ảnh: MAI NGỌC