Phước Hải đạt giải Nhất Liên hoan tuyên truyền măng non

Ngày 29/6, Ban Chỉ đạo hè huyện Đất Đỏ tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em.

Tham dự liên hoan có 8 đội đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: giới thiệu, tiểu phẩm và thi kiến thức về Luật Trẻ em.

Ban tổ chức Liên hoan trao giải cho các Đội tuyên truyền măng non. Ảnh: TUẤN VŨ

Kết thúc Liên hoan, Đội Tuyên truyền măng non TT.Phước Hải đạt giải Nhất; Đội Tuyên truyền măng non TT.Đất Đỏ đạt giải Nhì. Ban tổ chức cũng trao 2 giải Ba cho Đội Tuyên truyền măng non xã Long Mỹ và Phước Hội.

THANH THANH