Kỳ thi được tổ chức tốt, nghiêm túc, an toàn Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, do đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt nên công tác tổ chức kỳ thi đã diễn ra thuận lợi. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, bà Châu một lần nữa nhấn mạnh đến yêu cầu bảo mật tuyệt đối đề thi. Mọi hành vi dẫn đến làm lộ đề thi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, thí sinh và cán bộ làm công tác thi cần đặc biệt chú ý, để không vô tình hoặc cố ý làm lộ, lọt đề thi.