Ngăn ngừa tai nạn trên biển

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn, sự cố trên biển, lực lượng Biên phòng tiếp tục tăng cường trang bị kiến thức về các biện pháp phòng ngừa cũng như cách sơ cấp cứu để ngư dân kịp thời xử lý tình huống có thể xảy ra.

Lực lượng BĐBP tỉnh tặng áo phao và hướng dẫn các biện pháp ngăn ngừa sự cố trên biển cho ngư dân phường 5, TP.Vũng Tàu.

Hiểm nguy rình rập

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, bên cạnh nguyên nhân khách quan do thời tiết xấu, việc tàu cá chưa trang bị đầy đủ các thiết bị cứu nạn (như: áo phao, phao cứu sinh), sử dụng phương tiện, máy móc cũ có tuổi đời cao nhưng ít bảo dưỡng định kỳ dễ dẫn đến hư hỏng, cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, sự cố trên biển. Nguyên nhân chủ quan nữa là kiến thức và kỹ năng sống của nhiều ngư dân đi biển vẫn còn yếu, việc bị ngộ độc do hít phải khí hầm cá bị ô nhiễm hoặc ăn phải các loại hải sản có độc tố vẫn còn xảy ra. Đặc biệt, nhiều trường hợp không được sơ cứu kịp thời hoặc sơ cứu không đúng cách dẫn đến nguy cơ tử vong cao.

Đơn cử như ngày 11/5 vừa qua, trong khi đang neo tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 127 hải lý về phía Đông Nam, ngư dân N.H.T.Q. (SN 2001), lao động trên tàu cá BV 5022 TS (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) xuống hầm đá để muối cá thì bị ngạt khí dẫn đến ngất xỉu. Thấy vậy, 2 thuyền viên L.Đ.H. (SN 1989) và L.V.T. (SN 1993) liền xuống dưới hầm đá để cứu chữa nhưng cũng bị ngạt khí dẫn đến ngất xỉu. Các thuyền viên khác trên tàu đã xuống đưa 3 thuyền viên trên lên trên tàu để cứu chữa nhưng chỉ có anh Q. tỉnh lại, còn 2 thuyền viên H. và T. đã tử vong.

Chủ động ứng phó

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thời gian qua, BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao ý thức về phòng, chống thiên tai, tai nạn, giảm thiểu sự cố trên biển, góp phần giảm bớt thiệt hại về người, tài sản cho ngư dân.

Điển hình, đầu tháng 6 vừa qua, tại cảng cá Tân Phước (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), hàng chục ngư dân đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tuyên truyền, phổ biến những quy định về bảo đảm an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Lực lượng Biên phòng cũng dẫn chứng thực tế về một số vụ tàu cá gặp nguy hiểm khi đang đánh bắt trên biển do phương tiện cũ, hệ thống phao cứu sinh thiếu về số lượng và kém về chất lượng hay nguy cơ ngộ độc do hít phải khí hầm khi tàu cá hoạt động lâu ngày không được vệ sinh. Đồng thời, hướng dẫn ngư dân các nguyên tắc tìm kiếm, cứu vớt người bị nạn trên biển; cách sơ cứu nạn nhân bị đuối nước và phương pháp tránh rủi ro trong quá trình cứu người gặp nạn.

“Qua buổi tuyên truyền, tôi biết thêm nhiều cách để tự bảo vệ tính mạng, tài sản trước những cơn sóng dữ. Đặc biệt là phải cảnh giác với các loài hải sản có hình dáng lạ, màu sắc sặc sỡ, tuyệt đối không dùng các loài hải sản độc chế biến làm thức ăn”, ngư dân Nguyễn Lập Thành (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) chia sẻ.

Ngoài việc tuyên truyền, trong quá trình làm thủ tục xuất, nhập bến cho tàu cá, các trạm kiểm soát biên phòng đều kiểm tra kỹ về trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, y tế, thông tin liên lạc, bảo đảm tàu thuyền luôn ở trạng thái an toàn khi hoạt động. Với những tàu cá không bảo đảm đủ trang thiết bị cứu hộ, lực lượng kiên quyết yêu cầu phải bổ sung đầy đủ theo quy định mới được xuất bến. Đặc biệt, trong mùa mưa bão, các trạm kiểm soát phối hợp chặt chẽ với các đồn, Hải đội Biên phòng 2 kêu gọi tàu thuyền hoạt động đánh bắt trên biển về nơi trú ẩn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn, kiên quyết không cho ra khơi.

“Trước mỗi chuyến ra khơi, chúng tôi đều kiểm tra kỹ máy móc để bảo đảm trong trạng thái hoạt động tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ trang bị đầy đủ bộ đàm, radio mới, kịp thời thông tin, hỗ trợ nhau khi có sự cố xảy ra”, ngư dân Nguyễn Tiến Dũng (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) nói.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2023, tình hình thời tiết khí hậu thủy văn có nhiều diễn biến khó lường, trên biển Đông sẽ xuất hiện nhiều hình thái thời tiết giông lốc, triều cường, bão... ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển.

“Ngoài việc nắm chắc diễn biến thời tiết, số lượng tàu hoạt động trên vùng biển, xử lý các vụ việc phát sinh, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về bảo đảm an toàn khi lao động trên biển đến ngư dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá về trang bị cứu hộ, cứu nạn nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn trên biển”, Thượng tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh nhấn mạnh.

Theo thống kê của BĐBP tỉnh, trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra gần 100 vụ tai nạn trên biển, làm 42 người chết, 27 người mất tích, 4 người bị thương, 8 phương tiện bị chìm, hư hỏng nặng, 2 phương tiện bị cháy. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn trên do những rủi ro bất khả kháng như: sóng to, giông bão, lốc xoáy, sét đánh...

Bài, ảnh: MINH NHÂN