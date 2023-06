Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 an toàn, thành công

Ngày 29/6, các thí sinh đã hoàn thành chặng cuối cùng với bài thi tổ hợp và Ngoại ngữ, khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 an toàn, nghiêm túc.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT (bìa phải) kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Vũng Tàu.

Bài thi Khoa học Xã hội vừa sức

Em Nguyễn Ngọc Huỳnh Nhi, HS Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu) phấn khởi cho biết, bài thi Khoa học Xã hội (KHXH) không quá khó, tương đương với đề thi minh họa mà Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó. Ở cả 3 môn thi thành phần, các bài khó chỉ tập trung ở 10 câu cuối của đề. Theo Huỳnh Nhi, Địa lý là môn khó nhất trong 3 môn thành phần của bài thi tổ hợp. Có một số câu phân hóa thí sinh như câu hỏi về mục đích chủ yếu của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng năm ở Bắc Trung Bộ hay lý do thời gian bắt đầu mùa mưa và mùa khô vùng Tây Bắc Bộ khác với vùng Bắc Trung Bộ… Với bài thi KHXH, Nhi ước chừng mình đạt trên 8 điểm. Em dự định sử dụng kết quả 2 môn Lịch sử và Địa lý để xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Luật (ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh).

Thí sinh tự do tại điểm thi Trường THPT Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) ra về sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Sau buổi thi sáng 29/6, các thí sinh GDTX và nhiều thí sinh tự do đã hoàn thành hành trình của mình tại kỳ thi năm nay. Bước ra khỏi điểm thi THPT Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) với nụ cười tươi rói, em Đoàn Thanh Nguyện, thí sinh tự do lần thứ 2 tham gia kỳ thi THPT chia sẻ, rút kinh nghiệm từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT trước, năm nay em tập trung củng cố kiến thức nền và luyện giải đề để rèn luyện kỹ năng làm bài. Em tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để lấy điểm xét tuyển vào Trường CĐ An ninh nhân dân I, khối C00 gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Thanh Nguyện đánh giá bài thi KHXH nhẹ nhàng, vừa sức. Em tâm đắc với các câu hỏi về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ của dân tộc. Em đã hoàn thành bài thi sớm hơn thời gian quy định khoảng 15 phút. Em dự đoán mỗi môn thi thành phần sẽ đạt trên 8 điểm và tự tin đậu vào ngôi trường đã chọn. “Em thấy rất thoải mái vì đã trút được áp lực sau những ngày miệt mài ôn luyện”, Nguyện nói.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Châu Đức) vui vẻ ra về, sau khi hoàn tất môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT năm 2023.

Theo đánh giá của GV bộ môn, các môn thi thành phần của bài thi KHXH đều vừa sức. Thầy Nguyễn Hữu Hào, Phòng Giáo dục Trung học Thường xuyên (Sở GD-ĐT) đánh giá đề thi môn Lịch sử bám sát chương trình khối THPT. Các câu hỏi chủ yếu tập trung trong chương trình học của môn Lịch sử lớp 12. Nội dung đề thi đáp ứng được 2 mục đích là xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Các câu hỏi trong đề thi được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó. 10 câu cuối của các mã đề thi nằm ở mức vận dụng và vận dụng cao để phân hóa thí sinh. Với mức độ đề như thế này, thí sinh có học lực trung bình cũng có thể đạt 6-7 điểm.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Minh Đạm (huyện Long Điền) trao đổi sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp KHXH.

Bài thi Khoa học Tự nhiên có sự phân hóa

Thí sinh Lương Kim Ngọc, Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ) khá hài lòng với bài thi Khoa học Tự nhiên (KHTN). Em đánh giá đề thi cả 3 môn thành phần đều bám sát ma trận đề của Bộ GD-ĐT và đã được GV ôn luyện kỹ càng. Đề thi có khoảng 60-70% là các câu hỏi dễ, còn lại là câu hỏi phân hóa. Trong đó, khó nhất là 10 câu cuối.

Trong 3 môn, Kim Ngọc làm tốt nhất bài thi môn Vật lý và em dự đoán đạt khoảng 8 điểm. Em sẽ sử dụng kết quả môn thi này để xét tuyển ĐH khối A1, D01. 2 môn còn lại, dù không phải dồn sức quá nhiều nhưng kết quả làm bài cũng rất khả quan. “Em nghĩ đề thi tổ hợp KHTN có sự phân hóa cao. Tuy nhiên, thí sinh vẫn dễ kiếm điểm trên trung bình với những câu ở phần kiến thức cơ bản”, Kim Ngọc cho hay.

Em Võ Y Vy, HS Trường THPT Vũng Tàu dự thi bài KHTN thì đánh giá đề thi chính thức khó hơn một chút so với đề minh họa. Nhiều câu hỏi phải vận dụng cả kiến thức lớp 11 để giải quyết. Đặc biệt là đề thi môn Hóa học có ít câu ứng dụng thực tế hơn và có thêm một số dạng bài khác với đề minh họa của Bộ. Ngoài ra, đề bài có nhiều câu hỏi tương đối dài cũng gây khó khăn cho thí sinh.

Thầy Nguyễn Văn Thịnh, GV Trường THPT Nguyễn Huệ (TP.Vũng Tàu) nhận xét đề thi môn Hóa học bám sát vào đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT. Với đề thi này, chỉ cần học sinh nắm vững kiến thức cơ bản có thể đạt 6-7 điểm, HS giỏi sẽ đạt từ 8 điểm trở lên. Tuy nhiên, đề thi vẫn bảo đảm được 2 nhiệm vụ vừa xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, khi có một số câu hỏi khó dành cho TS có học lực giỏi. Vì thế, số HS đạt từ điểm 9,5 trở lên sẽ rất ít.

Nhẹ nhõm với bài thi Ngoại ngữ

Chiều cùng ngày, các thí sinh hoàn thành bài thi Ngoại ngữ, khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với tâm trạng nhẹ nhõm, tự tin.

Rời phòng thi, em Nguyễn Khánh Linh, HS Trường THPT Nguyễn Huệ (TP.Vũng Tàu) phấn khởi vì em đã làm tốt bài thi môn tiếng Anh. Khánh Linh cho hay, Cấu trúc đề thi khá giống với đề thi năm 2022. Khánh Linh cho rằng đề thi môn tiếng Anh không khó nên thí sinh dễ dàng đạt điểm từ trung bình trở lên. Tuy nhiên, đề thi cũng có một số câu hỏi khó như câu thành ngữ và bài đọc có vài từ vựng lạ khiến em mất khá nhiều thời gian để làm bài. Song Khánh Linh tin tưởng em có thể đạt điểm 9 môn tiếng Anh. “Em dự đoán tất cả môn thi em đều đạt tầm 8 điểm/môn nên em có nhiều cơ hội trúng tuyển vào các trường ĐH mà em yêu thích”, Khánh Linh cho hay.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (TX. Phú Mỹ) thảo luận sau khi hoàn thành bài thi Ngoại ngữ.

Còn em Lư Ngọc Quyến, HS Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Châu Đức) nói: “Em hơi lo lắng trước khi bước vào môn thi Tiếng Anh. Tuy nhiên khi đọc đề, em thở phào nhẹ nhõm vì đề thi sát với nội dung đã ôn tập. Em tự tin đạt trên 7 điểm”.

Cô Hoàng Thị Hòa, Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Bà Rịa (TP.Bà Rịa) nhận định, cấu trúc của đề thi tiếng Anh bám rất sát đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT, đặc biệt là ở các câu hỏi nhận biết, thông hiểu. So với đề thi năm 2022, đề năm nay có sự phân hóa rõ nét hơn. Những câu ở mức độ vận dụng và vận dụng cao rơi vào phần thành ngữ, tìm lỗi sai, đảo ngữ. Phần Đọc hiểu, thí sinh cũng phải có vốn từ vựng tương đối phong phú mới có thể hiểu và giải quyết yêu cầu của đề bài. Đề thi đáp ứng được cả 2 mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ. HS trung bình, trung bình khá có thể đạt 5-7 điểm. HS khá, giỏi đạt từ 7 điểm trở lên. Tuy nhiên, những HS thực sự xuất sắc mới có thể đạt điểm tuyệt đối.

