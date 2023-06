Kết nối mạng xã hội - Bình yên cho mỗi gia đình

Đó là mô hình do Ban chỉ đạo 138 TP.Vũng Tàu triển khai thực hiện chiều 21/6.

Việc triển khai mô hình nhằm tập trung thống nhất sự chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp của các đơn vị trong công tác xây dựng mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn.

Bên cạnh đó, mô hình còn là kênh cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của công an, đơn vị, địa phương, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đây cũng là kênh tương tác, trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin có liên quan đến an ninh trật tự, tạo điều kiện cho người dân tham gia tố giác, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật; giúp lực lượng công an kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp nổi lên ở địa bàn cơ sở; góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PHƯỚC AN