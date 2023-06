Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27-29/6, sớm hơn gần 2 tuần so với năm 2022. Toàn tỉnh có 24 điểm thi chính thức và 8 điểm thi dự phòng, với khoảng 560 phòng thi. Để góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh dự thi đạt kết quả cao nhất, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã được Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với anh Thôi Đại Việt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn về hoạt động tiếp sức mùa thi của các đội hình tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

* Phóng viên: Thưa anh, thời điểm hiện tại, các HS lớp 12 trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023. Để góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh dự thi đạt kết quả cao nhất, các hoạt động tình nguyện thuộc các đội hình “Tiếp sức mùa thi” được Tỉnh Đoàn triển khai như thế nào?

- Anh Thôi Đại Việt: Từ đầu tháng 6, chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại địa phương đã được chuẩn bị gần như hoàn tất, sẵn sàng cho cao điểm là các ngày 27, 28, 29/6 diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023. Trước kỳ thi, Đoàn cơ sở các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền để thí sinh nắm rõ yêu cầu, quy chế của Kỳ thi tốt nghiệp THPT; tuyên truyền chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 đến tất cả thí sinh dự thi; tập trung tuyên truyền về cổng thông tin của chương trình tại địa chỉ: http://tiepsucmuathi.vn.

Đoàn cơ sở các cấp cũng triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh; mô hình tình nguyện qua cổng thông tin trực tuyến Zalo kết nối giữa tình nguyện viên và các thí sinh hỗ trợ về nội dung: ôn thi, tư vấn chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp một số thắc mắc về kỳ thi…

Tại 24 điểm thi, đội hình tình nguyện của các huyện, thị, thành phố và các Trường ĐH, CĐ đã sẵn sàng với gần 1.000 tình nguyện viên là HS, SV.

* Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 có điểm gì nổi bật so với những năm trước hay không, thưa anh?

- So với những năm trước, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay thực hiện thêm nội dung tiếp sức cho các em HS thi vào lớp 10 nhằm tạo tiền đề cho hoạt động tiếp sức đối với Kỳ thi THPT Quốc gia sau đó. Ngoài ra, năm 2023, Trung ương Đoàn cũng có định hướng thời gian thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10/2023, bao gồm các hoạt động tiếp sức trước, trong và sau Kỳ thi THPT Quốc gia. Do đó, BTV Tỉnh Đoàn cũng đã định hướng cho các cơ sở tập trung các nguồn lực, vật lực cho công tác này, bảo đảm các nội dung tiếp sức.

BTV Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn tâm lý phòng thi “Tâm lý vững-Điểm số cao” tại các Trường THPT trên địa bàn tỉnh; đăng tải các nội dung tuyên truyền, tổ chức phát sóng các buổi ôn luyện các môn học trên trang fanpage “Tôi yêu công tác Đoàn-Hội-Đội” nhằm tư vấn cho HS kỹ năng ôn thi hiệu quả, tự tin, giúp cho HS nắm bắt thông tin và chuẩn bị tâm lý, kiến thức, giữ gìn sức khỏe để tham gia kỳ thi tốt nhất.

Tình nguyện viên chương trình “Tiếp sức mùa thi” động viên, phát nước cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

* Tỉnh Đoàn đã có giải pháp gì để tạo tính chuyên nghiệp cho các đội hình tình nguyện?

- Đầu tháng 6, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức họp triển khai, tập huấn kỹ năng, kiến thức cho các đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi” về các nội dung tiếp sức cho thí sinh, phụ huynh và công tác hỗ trợ, giải quyết những vấn đề có thể phát sinh tại điểm thi như: phân luồng giao thông, hướng di chuyển ổn định, trật tự, an toàn; thông tin kỳ thi THPT quốc gia, thông tin về quy định, quy chế thi, quy định của đội hình tình nguyện; các phương pháp hỗ trợ thí sinh về phòng thi, hỗ trợ di chuyển cho thí sinh khuyết tật, gặp nạn đến phòng thi. Bên cạnh đó, kỹ năng chống nắng nóng, sốc nhiệt; cấp cứu tạm thời khi có thí sinh gặp bất thường về sức khỏe cũng được tập huấn.

Tỉnh Đoàn giao các huyện, thị, thành đoàn phối hợp với Công an địa phương xây dựng đội hình bảo đảm an ninh tại các điểm thi và nút giao thông trọng yếu; hỗ trợ an ninh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Thành lập đường dây nóng tại các điểm thi và đăng tải công khai số điện thoại của 2 đội trưởng tại mỗi điểm thi, sẵn sàng hỗ trợ khi phụ huynh cũng như thí sinh khi cần.

Công tác vận động các nguồn lực hỗ trợ thí sinh như: nước uống, dụng cụ học tập, nón… đã hoàn tất. Các đội hình sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh các nội dung: đưa đón thí sinh bị bệnh, thí sinh bị tai nạn đến điểm thi; hỗ trợ thí sinh đi thi muộn; hỗ trợ điểm ăn vệ sinh, an toàn cho thí sinh và gia đình thí sinh; phát nước uống, dụng cụ học tập, bút cho thí sinh...

* Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng về mọi mặt, anh kỳ vọng như thế nào về sự thành công của các hoạt động tình nguyện của đội hình “Tiếp sức mùa thi” trên địa bàn tỉnh?

- Phát huy thành công của chương trình “Tiếp sức mùa thi” những năm trước và sự chuẩn bị kỹ lưỡng; cùng với sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh và lực lượng tình nguyện viên đông đảo nhất từ trước đến nay, tôi tin rằng chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 sẽ đạt được kết quả đáng mong đợi, tiếp sức tinh thần cho thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi năm nay, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

* Xin cảm ơn anh!

Thông tin đường dây nóng tiếp sức mùa thi Tại Tỉnh Đoàn: chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi-Trường học Tỉnh Đoàn, điện thoại: 0909.105.263. Tại các điểm thi: Đoàn cơ sở các huyện, thị, thành đoàn phối hợp với Hội đồng thi đặt công khai tại bàn tiếp sức trước cổng trường mỗi điểm thi.

