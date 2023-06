Công an tỉnh ra quân trồng cây xanh và dọn rác bãi biển

Sáng 1/6, Công an tỉnh đã ra quân trồng cây xanh tại ấp Mỹ Hội, xã Phước Hội và thu gom rác thải nhựa, rác thải nguy hại, làm sạch môi trường tại bãi biển Phước Hải (huyện Đất Đỏ). Hoạt động này nhằm chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và phong trào cả nước trồng mới 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động.

CBCS Công an tỉnh trồng cây xanh tại ấp Mỹ Hội, xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ).

CBCS Công an tỉnh thu gom rác thải nhựa, rác thải nguy hại, làm sạch môi trường tại bãi biển Phước Hải (huyện Đất Đỏ).

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã trồng được hàng vạn cây xanh tại khu vực trụ sở công an các đơn vị, địa phương và các vị trí đất được giao quản lý, trao đặng hơn 700 cây lêkima cho công an các đơn vị, địa phương trong cả nước, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI