Tặng 140m vải cho phụ nữ khó khăn

Thực hiện mô hình “Mét vải yêu thương”, ngày 19/5, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức tổ chức đoàn đến thăm, tặng 140m vải may quần áo cho chị Nguyễn Thị Tú Anh (thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị).

Chị Tú Anh là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, thuộc hộ nghèo chuẩn tỉnh. Nhiều năm qua thu nhập chính của gia đình chị chủ yếu dựa vào nghề may quần áo. Với số vải được tặng, chị Tú Anh dùng may các loại đồ thường, áo dài, quần tây… bán cho người có nhu cầu. Tổng chi phí 7 triệu đồng do UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam xã Cù Bị cũng trao nguồn hỗ trợ vốn từ quỹ Vì người nghèo trị giá 15 triệu đồng để chị Tú Anh mua máy may tiếp tục phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên.

TRẦN MÙI