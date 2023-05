Số ca cấp cứu tai nạn giao thông giảm 20-30%

Trong 5 ngày nghỉ lễ, số lượng bệnh nhân đến cấp cứu tại 2 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tăng khoảng 20-30% so với ngày nghỉ cuối tuần. Điều đặc biệt ở kỳ nghỉ lễ năm nay, số ca liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT) giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa băng bó vết thương cho 1 trường hợp bị TNGT.

Số ca cấp cứu tăng hơn so với ngày thường

5 giờ sáng ngày 1/5, trên đường đi giao hàng, anh Đặng Văn Sỹ Hồng, ở xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ) tông vào đống cát bên đường. Hay tin con bị tai nạn, ông Đặng Văn Mạnh (bố của anh Hồng) đã nhanh chóng đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Qua thăm khám, siêu âm, chụp CT, rất may anh chỉ bị trầy xước chân tay, mặt mũi. “Bác sĩ đã vệ sinh, băng bó vết thương và cho con tôi về nhà nghỉ ngơi. May con bị nhẹ nên tôi cũng đỡ lo”, ông Mạnh nói.

Trung bình mỗi ngày, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bà Rịa) tiếp nhận và cấp cứu 240-270 ca bệnh, tăng 20% so với ngày cuối tuần. Trong số này, phần lớn bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa như: Viêm phổi, huyết áp, tim mạch, nhiễm trùng đường ruột…; chỉ có 10% số ca liên quan đến TNGT. Số ca TNGT giảm khoảng 20-30% so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Điều này cho thấy, tình trạng uống rượu bia đã giảm và ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng cao.

Trong kỳ nghỉ lễ, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu) đã cấp cứu từ 150-170 bệnh nhân/ngày, tăng cao so với ngày thường. Điển hình như ngày 1/5, số ca bệnh vào cấp cứu tại khoa hơn 180 người, tăng 70% so với ngày thường. Điều đáng mừng, trong mấy ngày lễ, số ca liên quan đến TNGT chỉ có khoảng 12-22 trường hợp/ngày, giảm so với cùng kỳ. Bác sĩ Phan Hải Đăng, Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu) nhận định “Khả năng số ca cấp cứu TNGT ở kỳ nghỉ lễ này giảm hơn so với cùng kỳ có liên quan đến việc lực lượng công an của TP.Vũng Tàu đang tăng cường kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Do đó, người dân cũng e ngại hơn khi ra đường”.

Tuy nhiên, thời điểm này đang mùa nắng nóng nên số bệnh nhi đến cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu khá đông. Phần lớn các trẻ đến viện khi có các biểu hiện như ho, sốt cao, đau bụng, nôn ói…

Sáng 1/5, chị Trần Như Quỳnh, ở phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu) đưa 2 người con 8 tháng và 5 tuổi vào Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu. Cả 2 bệnh nhi đều có biểu hiện sốt cao hơn 38 độ, ho liên tục và nhiều vào ban đêm, khiến trẻ quấy khóc, khó chịu. Sau khi được test nhanh âm tính với COVID-19, khám và xét nghiệm, bác sĩ cho biết 2 con của chị Quỳnh bị viêm Amidan nên được kê thuốc về nhà uống.

Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống COVID-19

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân trong mấy ngày nghỉ lễ, 2 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh còn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, cả nhân viên y tế và người bệnh vào khoa cấp cứu phải đeo khẩu trang y tế; hạn chế người nhà vào trong phòng bệnh nhân. Khoa Cấp cứu của 2 bệnh viện còn thực hiện tets nhanh COVID-19 đối với các trường hợp có triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, khó thở… hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh để sàng lọc ca bệnh, nhằm phòng ngừa lây lan dịch bệnh trong khoa.

Ngoài Khoa Nhiễm được bố trí điều trị bệnh nhân COVID-19, ở các khoa khác của 2 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh còn có những phòng cách ly, điều trị cho bệnh nhân vừa mắc COVID-19 vừa bị bệnh khác. Mấy ngày lễ vừa qua, Khoa Cấp cứu của 2 bệnh viện đã ghi nhận vài chục bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong số này một số bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị COVID-19 và bệnh thông thường; phần lớn người còn lại được hướng dẫn về nhà tự cách ly, điều trị và báo cáo với trạm y tế địa phương để được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, từ ngày 29/4 đến 2/5, toàn tỉnh ghi nhận 48 ca mắc COVID-19 và truy vết được 33 trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh. Hiện Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu đang điều trị cho 18 ca bệnh, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, phải thở máy, chủ yếu là người lớn tuổi. Hầu hết những người này có những bệnh nền như: Đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, tai biến mạch máu não, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy hô hấp, suy thận…

CDC tỉnh tiếp tục yêu cầu người dân cần nâng cao trách nhiệm và ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là ở nơi công cộng, nơi đông người. Người dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, gồm: 2K (khẩu trang, khử khuẩn) kết hợp thuốc + điều trị + công nghệ+ ý thức nhằm phòng ngừa lây nhiễm và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM