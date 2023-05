Rèn kỹ năng ứng phó cháy nổ cho trẻ

Trải nghiệm làm "lính cứu hỏa tí hon” không chỉ trang bị cho HS kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy mà còn giúp các em hiểu và thêm yêu lực lượng CAND nói chung và chiến sĩ Cảnh sát PCCC nói riêng.

Học sinh trực tiếp sử dụng vòi nước chữa cháy.

Dạy kỹ năng thoát hiểm

Buổi sáng cuối tuần đầu tháng 5, khuôn viên Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh nhộn nhịp hơn bình thường khi có gần 150 HS cấp MN và TH trong toàn tỉnh đến tham gia buổi trải nghiệm “Lính cứu hỏa tí hon”.

Mở đầu buổi trải nghiệm, HS được Thượng úy Trương Đức Toàn, cán bộ PCCC giới thiệu kiến thức PCCC, cứu hộ cứu nạn thông qua trình chiếu clip. Sau đó, Thượng úy Toàn hỏi lại các em về những tình huống thoát nạn khi xảy ra cháy như: phát hiện đám cháy tại nhà các em phải làm gì, gọi ai? Hàng chục cánh tay hăng hái giơ lên trả lời sôi nổi.

Sau khi tham gia trả lời câu hỏi về PCCC, các em được trải nghiệm tình huống: thoát nạn khi cháy tại chung cư, nhà cao tầng; trực tiếp ngồi lên xe chữa cháy, xe thang để phun nước chữa cháy dưới sự giám sát của cán bộ PCCC.

Thời gian qua, mỗi năm, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Trong đó, một số nạn nhân là trẻ em. Chính vì vậy, việc hướng dẫn, dạy cho trẻ kỹ năng xử lý tình huống thoát hiểm là vô cùng cần thiết. Qua đó, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng, phản xạ nhanh, chuẩn xác để có thể bảo vệ mình và thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm.

Mồ hôi nhễ nhại, em Lê Nguyễn Minh Khang, HS Trường Tiểu học Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) hồ hởi nói: “Nhà con ở chung cư. Khi được trực tiếp tham gia tình huống thoát nạn cháy tại chung cư, nhà cao tầng, con thấy rất hồi hộp và bổ ích”.

Hai má đỏ ửng khi mới xuống xe thang, em Nguyễn Nhật Bảo, HS Trường Tiểu học Trưng Vương (TP.Vũng Tàu) vui vẻ kể: “Lần đầu tiên con được đứng trên xe thang chữa cháy. Khi được trực tiếp tham gia các tình huống thoát nạn, con đã biết cách tự bảo vệ mình khi có cháy”.

Còn em Trương Huyền Anh, HS Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp (TP.Vũng Tàu) bộc bạch: “Từ trước tới giờ con chỉ thấy các chú Cảnh sát PCCC trên ti vi. Sau khi tham gia buổi trải nghiệm, con mới hiểu hơn về sự khó khăn, nguy hiểm mà các chú phải đối mặt trong quá trình làm nhiệm vụ. Con thấy yêu các chú công an nhiều hơn”.

Còn đối với phụ huynh có mặt tại buổi trải nghiệm họ cảm thấy rất thiết thực và mong chương trình được tổ chức thường xuyên. Đặc biệt là vào dịp hè để không chỉ HS mà cả phụ huynh được tham gia, nâng cao hiểu biết, hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy nổ tại gia đình, khu dân cư.

Học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi tình huống về PCCC.

Sẽ tổ chức thường xuyên

Chị Lại Thị Bích Ngọc, phụ huynh của 1 HS tham gia chương trình bày tỏ: “Tôi mong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa chương trình về PCCC, ATGT để các bé được trải nghiệm thực tế, có thêm kiến thức bảo vệ cho bản thân và mọi người. Hoạt động trải nghiệm này thật sự hữu ích cho trẻ”.

Thượng úy Võ Thị Thúy Hằng, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh (thành viên Ban tổ chức chương trình) cho biết, việc đổi mới tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, hoạt động trải nghiệm “Lính cứu hỏa tí hon” cho HS đang được các nhà trường và ngành công an phối hợp tổ chức. Việc trải nghiệm thực tế trực quan, sinh động, in sâu vào trí nhớ sẽ mang đến những kiến thức rất thiết thực cho các bé.

“Thời gian tới, Ban tổ chức sẽ mở rộng và tổ chức chương trình thường xuyên để nhiều HS trên địa bàn tỉnh được tham gia ”, Thượng úy Võ Thị Thúy Hằng thông tin.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN